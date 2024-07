Ukrainiečiai niršta – dvi Europos futbolo legendos vyko į Rusijos televiziją diskutuoti apie „Euro 2024“

Prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose pasirodė trumpi vaizdo įrašai, kuriuose M.Materazzi bei D.Trezeguet pranešė, kad vyks į Rusiją ir ten diskutuos apie Europos futbolo čempionatą.

Penktadienį rusų televizijos eteryje išties buvo galima išvysi Italijos ir Prancūzijos futbolo legendas. M.Materazzi ir D.Trezeguet su vietiniais rusais diskutavo apie EURO 2024 čempionatą.

Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos rinktinės buvo išmestos iš tarptautinių futbolo turnyrų, tačiau šios šalies televizijoms ir toliau leidžiama transliuoti stambiausius futbolo čempionatus.

Marco Matterazi & David Trezeguet out in russia being pundits for the Euros 🫠



Both have a history of playing legends matches & other commitments over there so it’s not overly surprising but says a lot about both ex players regardless pic.twitter.com/gQuCRPJMx3