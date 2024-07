Futbolo žvaigždės, kurios atsisveikins su šalių rinktinėmis: Kroosas tarė „sudie“, kiti sprendimą praneš artimiausiu metu

Ketvirtfinalis su Ispanija tapo paskutinėmis Vokietijos futbolo legendos Toni Krooso karjeros rungtynėmis, o sprendimą trauktis iš futbolo jis buvo priėmęs dar iki čempionato pradžios.

„Jau kurį laiką žinojau, kad kiekvienos rungtynės man gali būti paskutinės. Šį kartą tai jau tikrai yra pabaiga. Jei pažiūrėtumėte, kur mes buvome prieš 5 ar 6 mėnesius, tai pamatytumėte, kokį progresą padarė šita rinktinė. Įrodėme, kad galime kovoti prieš geriausius. Šios komandos laukia puiki ateitis, ji turi daug gerų žaidėjų. Tikiuosi, kad jie ir toliau taip tobulės, o aš viską stebėsiu per televiziją“, – AP sakė 34-erių T.Kroosas.

OFFICIAL: Toni Kroos leaves professional football.



Thanks for everything from football fans, Toni. 🐐 pic.twitter.com/gNGGxwJc9O

REKLAMA