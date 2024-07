Deschampsas paaiškino, kodėl pakeitė Mbappe ir koks incidentas nutiko su Giroud

Lemiamu metu prancūzai vertėsi be Kyliano Mbappe. Didier Deschampsas rinktinės žvaigždę pakeitė įpusėjus pratęsimui.

„Tuo metu jis jau jautė didelį nuovargį. Žinant viską, ką šiame čempionate teko ištverti Mbappe, tai yra normalu. Mačiau, kaip jis vargsta pirmojo pratęsimo kėlinuko metu, todėl buvo beprasmiška jį dar ilgiau laikyti aikštėje. Kylianas visada atvirai kalba apie savo situaciją tiek su manimi, tiek su kitais žaidėjais, todėl tai buvo gera proga į aikštę įlieti šviežio kraujo“, – sakė D.Deschampsas.

Prancūzai baudinių serijoje daug ką nustebino, kai leido mušti baudinius Julesui Kounde ir Bradley Barcola, nors jie anksčiau niekada to nebuvo darę oficialiose rungtynėse.

0 - Neither Jules Koundé nor Bradley Barcola, who both had successful attempts, had ever taken a penalty, including in shootouts, in their professional careers before tonight. Sassy. #PORFRA pic.twitter.com/byOdCqdnhw