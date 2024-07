Šeimininkų vokiečių pasirodymas Europos čempionate baigėsi: ispanai triumfavo ketvirtfinalio pratęsimo dramoje

Pirmajame kėlinyje Ispanijos rinktinė atliko 4 smūgius į vartų plotą, tuo tarpu vokiečiai mažai atsiliko ir atliko 3 smūgius.

Rimčiausias progas pirmajame kėlinyje sukūrė vokiečiai. 21-ąją min. ir 35-ąją minutę K. Havertzas smūgiavo į vartus, tačiau Ispanijos vartininkas puikiai atliko savo darbą.

Galiausiai pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių (0:0).

Antrojo kėlinio pradžioje jau 52-ąją minutę Ispanijos rinktinė išsiveržė į priekį 1:0. Įvarčio autorius – Dani Olmo, kuris puikiu smūgiu nuginklavo vokiečių vartininką.

89-ąją minutę Vokietijos rinktinę nuo prarajos išgelbėja Florianas Wirtzas, kuris tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą (1:1).

Galiausiai antrasis kėlinys baigėsi lygiosiomis (1:1) ir komandos keliavo į pratęsimą.

Pirmojo pratęsimo kėlinio metu nei vienai komandai nepavyko pelnyti įvarčių. Tuo tarpu antrojo pratęsimo kėlinio metu 120-ąją minutę M. Merino išvedė Ispanijos rinktinę į priekį (2:1) ir galiausiai nukalė pergalę!

F. Wirtzas tapo Vokietijos rinktinės jauniausiuoju futbolininku, pelniusiu įvartį Europos futbolo čempionato atkrintamosiose kovose (21 metai ir 63 dienos).

Primename, kad Ispanija pirmenybių pusfinalyje susitiks su Portugalijos ir Prancūzijos poros nugalėtoju.

Ispanija kol kas čempionate atrodo galingai. Grupių etape tai buvo vienintelė rinktinė iškovojusi tris pergales ir surinkusi 9 taškus, o aštuntfinalyje ispanai 4:1 įveikė Sakartvelo rinktinę.

2 pratęsimo kėlinys:

120 min. ĮVARTIS!!! Mikelis Merino su nuostabiu įvarčiu išveda Ispanijos rinktinę į priekį (2:1).

117 min. Pavojinga ataka! N. Fullkrugas pasiuntė kamuolį į vartų šoną, tačiau priešininkų vartininkas kamuolį sugavo.

107 min. M. Cucurella ranką lietė kamuolį ir vokiečiai reikalavo baudinio, tačiau teisėjas jo neskyrė.

106 min. Prasideda antras pratęsimo kėlinys.

1 pratęsimo kėlinys:

105+1 min. F. Wirtzas ir vėl turėjo puikia progą, tačiau išnaudoti jos nepavyko.

105 min. Teisėjas pridėjo vieną minutę.

101 min. J. Musiala įsiveržė į baudos aikštelę, bet jo perdavimą blokavo vartininkas.

97 min. D. Olmo smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir pasižymėti nepavyko.

94 min. Vokiečių įvarčio autorius Florianas Writzas užsidirba geltoną kortelę.

91 min. Prasideda pirmasis pratęsimo kėlinys!

2 kėlinys:

Po dviejų kėlinių rezultatas 1:1, bus žaidžiamas pratęsimas.

90+4 min. T. Mulleris turėjo puikią progą išvesti savo komandą į priekį, tačiau to įgyvendinti nepavyko.

90 min. Pridedamos papildomos 4 minutės.

89 min. IVARTIS! Florianas Wirtzas gelbėja Vokietijos rinktinę! Rezultatas lygus 1:1.

82 min. Proga! Ispanai suklydo, o K. Havertzas bandė išnaudoti pasitaikiusią progą, bet jo smūgis skriejo virš vartų.

77 min. Vokietija turėjo labai realią progą, tačiau Niclo Fullkrugo smūgis skriejo tiesiai į vartų virpstą.

70 min. R. Andrichas smūgiavo iš toli, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.

67 min. T. Krosas užsidirba geltoną kortelę.

63 min. L. Yamalą keičia F. Torresas.

57 min. Keitimai Vokietijos komandoje.I. Gundoganą ir D. Raumą pakeitė N. Fullkrugas ir M. Mittelstadtas.

52 min. D. Olmo puikiu smūgiu nuginklavo vokiečių vartininkas ir išvedė ispanus į priekį 1:0!

Ispanijos žurnalistas Alfredo Martinezas pranešė, kad Pedri patyrė kelio raiščių traumą ir jo čempionatas yra baigtas.

46 min. Prasideda antras kėlinys. E. Caną ir L .Sane pakeitė F. Wirtzas ir R. Andrichas.

1 kėlinys:

Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.

45 min. Pridedamos 2 papildomos minutės.

39 min. Dani Olmo atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolį užtikrintai atrėmė vartininkas.

35 min. Rimta proga! K. Havertzas smūgiavo į vartus, tačiau Ispanijos vartininkas puikiai atliko savo darbą.

30 min. Geltoną kortelę užsidirbo ir R. Le Normandas.

28 min. D. Raumas gavo geltoną kortelę.

21 min. Geriausia iki šiol proga! K. Havertzas sulaukė perdavimo iš komandos draugo ir smūgiavo galva, tačiau vartininkas kamuolį sugavo.

15 min. Lamine Yamalis atliko baudos smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.

8 min. Pedri susižeidžia ir jam yra suteikiama medicininė pagalba, deja sportininkas rungtynių tęsti nebegali, o vietoje jo pasirodo Dani Olmo.

2 min. Rodrigo Hernandezas smūgiavo, tačiau smūgis buvo šiek tiek per silpnas ir M. Neueris lengvai jį atrėmė.

1 min. Rungtynės prasidėjo!

