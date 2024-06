Ispūdinga: nuostabus Džokovičiaus taškas pakerėjo teniso pasaulį

27-oji pasaulio raketė F. Cerundolo buvo labai arti pačios įspūdingiausios savo karjeros pergalės ir dažnai trumpindavo atakas, taip priversdavęs negaluojantį N. Džokovičių bėgti prie tinklo iš skausmo sukąstais dantimis.

Nors pirmą setą N.Džokovičius laimėjo lengvai 6:1, tačiau antrajame turėjo rimtų problemų savo padavimų metu, o pats „break pointų“ kurtis nebepajėgė. Serbas taip pat pajautė dešiniojo kelio skausmus ir paprašė medicininės pertraukėlės.

Dėl patirtos traumos D. Džokovičius reiškė priekaištus arbitrui ir netinkama žaidimui vadino aikštės dangą.

Pralaimėjęs antrą setą serbas dar prasčiau atrodė antrajame, o jo žaidimo kokybė ir tempas itin sulėtėjo.

N.Džokovičiui nieko gero nežadėjo ir ketvirtojo seto pradžia (2:4). Visgi, netrukus jis ėmė rodyti atsigavimo ženklus ir po labai ilgos pertraukos laimėjo varžovo padavimų seriją (4:4).

Vienuoliktajame geime F. Cerundolo nerealizavo „break pointo“ ir už tai buvo nubaustas – N.Djokovičius dvyliktajame geime varžovo padavimų metu sugebėjo laimėti setą.

Penktajame sete pirmoji pasaulio raketė toliau vargo, tačiau aukojosi dėl kiekvieno aikštės centimetro ir ištraukė neįtikėtinų kamuoliukų.

Po vieno iš epizodų jo kojos išsiskėtė ant grunto pilvu į apačia, o laimėtą padavimą atšventė ikonišku plaukimo judesiu.

Lygi kova tęsėsi iki aštuntojo geimo. F.Cerundolo savo padavimų metu pirmavo 40:0, bet sugebėjo prisižaisti. Argentinietis suteikė varžovui vieną „break pointą“, o N.Džokovičius to ir telaukė. Teniso legenda laimėjo tašką, kuris iš esmės pakeitė tiek seto, tiek viso mačo eigą.

Vėliau N.Džokovičius sėkmingai padavinėjo kamuoliuką ir įtvirtino dramatišką pergalę. Ši pergalė serbui leido aplenkti šveicarą Rogerį Federerį ir 59-ą kartą žengė į „Didžiojo kirčio“ teniso turnyrų ketvirtfinalį, kuris tą padaręs buvo 58 kartus.

Taip pat jis iškovojo 370-ą pergalę „Didžiojo kirčio“ turnyruose per karjerą ir aplenkė R. Federerį (369), tapdamas vienvaldžiu lyderiu.

59 - Novak Djokovic is the men's player with the most quarterfinals reached during the Open Era in Grand Slams (59), eclipsing Roger Federer's 58. Mammoth. #rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/1LXKizZuu2