Vimbldone iškrito čempionė Krejčikova, milijardieriaus dukra Navarro žengė tolyn

Praėjusių metų čempionė čekė Barbora Krejčikova (WTA-16) 6:2, 3:6, 4:6 krito prieš amerikietę Emmą Navarro (WTA-10).

B. Krejčikova didelę šio sezono dalį praleido dėl nugaros traumos. Mažai kas tikėjo, jog ji gali apginti pernai iškovotą titulą ir net mače su E. Navarro ji buvo laikoma autsaidere. Tiesa, čekė pirmąjį setą sužaidė kaip iš natų, o antrajame pirmavo po laimėtos varžovės padavimų serijos (6:2, 2:1). E. Navarro iniciatyvą pirmą kartą perėmė antrojo seto pabaigoje. Trečiojo seto pradžioje amerikietė atlaikė varžovės spaudimą, o trečiajame geime išsiveržė į priekį. Vėliau čekė 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet tada E. Navarro realizavo trečią „break pointą“ ir B. Krejčikovai išsigelbėti nebepavyko.

E. Navarro yra milijardieriaus Beno Navarro dukra. Finansų sektoriuje besisukančio B. Navarro turtą „Forbes“ vertina net 4,8 mlrd. JAV dolerių.

Lenkė Iga Swiatek (WTA-4) šį kartą visiškai dominavo prieš vieną iš principinių varžovių – amerikietę Daniellę Collins (WTA-54). Mačas baigėsi lenkės pergale 6:2, 6:3, o amerikietė nerealizavo nė vieno iš 3 susikurtų „break pointų“. D. Collins padarė 25 neišprovokuotas klaidas, o I. Swiatek – tik 10.

Šį kartą didesnių dramų, skirtingai nei ankstesniuose šių žaidėjų mačuose, pavyko išvengti.

Šios tenisininkės susipyko Paryžiaus olimpiadoje, kai D. Collins smūgiavo tiesiai į I. Swiatek. Lenkė suklupo, o D. Collins ėmė klausinėti, ar I. Swiatek viskas gerai. Laimei, lenkė galėjo pratęsti mačą.

Vėliau D. Collins ruošėsi padavimui, kai I. Swiatek pakėlė ranką, signalizuodama, jog dar nėra pasiruošusi žaisti, nes jai kažkas trukdo. Tai suerzino amerikietę.

„Už manęs nieko nėra. Prisitaikyk prie tos, kuri paduoda kamuoliuką“, – nervinosi amerikietė.

I. Swiatek netrukus laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją, o D. Collins paprašė medicininės pertraukėlės ir čia pat atsisakė tęsti mačą. Pasibaigus tam mačui, tenisininkės dar kartą apsižodžiavo, o po dvikovos D. Collins išvadino lenkę „apsimetėle“.

„Pasakiau Igai, kad man nereikia jos nenuoširdumo. Yra daug žaidėjų, kurios vienaip elgiasi prie kamerų ir kitaip – rūbinėje. Mano patirtis šiuo klausimu ne pati geriausia ir aš nemanau, kad kažkam reikia būti nenuoširdžiai. Tegul jos rodo savo tikrąjį veidą. Man tai būtų priimtina. Apsimetinėjimo man nereikia“, – Paryžiuje rėžė D. Collins.

Danielle Collins was asked what she said to Iga Swiatek when she spoke to her after retiring from their quarterfinal with what Collins later explained was an abdominal muscle injury.#olympics #tennis pic.twitter.com/ycnCj4etaH