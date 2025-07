Vimbldono moterų varžybose – juokingas incidentas ir skaudi Rybakinos klaida

Nesėkmę patyrė dar viena Ukrainos teniso viltis – Dajana Jastremska (WTA-42). Ji 1:6, 6:2, 3:6 turėjo pripažinti ispanės Jessicos Bouzos Maneiro (WTA-62) pranašumą. Ukrainietė trečiojo seto pabaigoje dar galėjo atsitiesti, bet nerealizavo dviejų „break pointų“. Ispanė jau pasiekė geriausią karjeros rezultatą „Didžiojo kirčio“ turnyruose.

2022 m. Vimbldono čempionė Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-11) šį kartą gana anksti baigė pasirodymą, 6:7 (6:8), 3:6 kritusi prieš danę Claurą Tauson (WTA-22). E. Rybakina turėjo dvi galimybes tašku laimėti pirmąjį setą, bet dešimtajame geime švaistė progas varžovės padavimų metu. Antrajame sete C. Tauson ilgą laiką dominavo, o E. Rybakina vienintelio „break pointo“ devintajame geime nerealizavo, o paskutinį tašką pralaimėjo padarydama itin grubią klaidą.

