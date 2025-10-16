Vilties ir nusivylimo era: kaip atrodė susvilęs E.Messinos projektas Milane?

Italas pakeitė iki tol komandą treniravusį Simone Pianigiani, su kuriuo komanda Eurolygoje liko vos 12-ta, taurėje neperkopė ketvirtfinalio, o Italijos lygoje liko be medalių. Tai gerai prisimena ir du lietuviai – Artūras Gudaitis bei Mindaugas Kuzminskas.
Giorgio Armani ir visa Milano komandos valdžia nusprendė, kad reikalingos kardinalios permainos, kadangi norimi rezultatai kol kas neatėjo. Taip buvo atsigręžta į E.Messiną, kurio vardas buvo puikiai žinomas Europos krepšinyje.
Keturiskart Eurolygos čempionas, buvęs rinktinės treneris, 2014–2019 m. talkinęs Greggui Popovičiui San Antonijaus „Spurs“ klube – šie argumentai, ypač paskutinysis, nulėmė, kad Milano klubas patikėjo italu.
Tuo metu „EA7 Emporio Armani“ priėmė netikėtą ir nebūdingą sprendimą – treneriui patikėjo ne tik komandos vairą, bet ir sporto direktoriaus pareigas. Europoje klubai vadovaujasi skirtingais komplektacijos modeliais – kai kur treneriai turi didesnį vaidmenį, kai kur – mažesnį, tačiau didieji klubai dviejų šių pareigų nemaišo į vieną. Tokių pavyzdžių patys esame matę netoliese – Vilniaus „Ryte“ ar Utenos „Juventus“, bet nė vienas tų projektų ilgiau kelių mėnesių neišgyveno. Ką jau kalbėti apie didesnes komandas, kurios tokios rizikos savotiškai monopolizuoti sprendimus nesiima.
Vis tik E.Messina tada buvo atviras – viena kaip treneris jis vykti į Milaną nenorėjo.
„Penkerius metus dirbau Popovičiaus asistentu, pasiekiau tašką, kai norėjau grįžti prie treniravimo. Svarbiausia man buvo turėti galimybę darbus atlikti su patikimais žmonėmis. Tai ne galios klausimas – tai tam, kad nešvaistytume energijos situacijose, kai nėra galimybės bendrauti su tais, kuriais pasitiki.
Vien tik treniravimas manęs nebūtų sudominęs. Bet treniruoti, rinktis, koordinuoti žmones – štai kas mane įtikino. Tikiuosi niekada nepasinaudoti veto teise, nes mechanizmas turėtų veikti stebint, bet ne būnant apsėstu“, – tuo metu pasirašęs sutartį sakė E.Messina.
Vis tik žvelgiant retrospektyviai galima sakyti, kad šis Milano projektas ir modelis nebuvo bei nėra pasiteisinęs.
Laimėti Italijos čempionatą, patekti į Eurolygos atkrintamąsias – tokias užduotis sau tuo metu kėlėsi pats E.Messina. „Jei to nebus, reiškia turėsime problemų“, – sakė jis.
Vos atvykęs E.Messina iškart ėmėsi darbų ir iš komandos išmetė Mike‘ą Jamesą. Nepatenkintas jo elgesiu, apie kurį žinojo iš ankstesnių klubų, pirmiausiai italas Eurolygos žvaigždei pasiūlė mažesnį vaidmenį, o šiam nesutikus pareiškė, kad atėjo laikas skirtis. Tuo metu internete net sklandė M.Jamesui parašytas trenerio trumpas laiškas.
Rezultatyviausias praeito sezono Eurolygos žaidėjas M.Jamesas tada vyko į Maskvos CSKA, o iš jos į Milaną – Sergio Rodriguezas, tada tapęs vienu iš lyderių.
Milano ekipa Eurolygoje vargo – nors sezonas buvo sustabdytas dėl koronaviruso, ji balansavo už atkrintamųjų brūkšnio ir taip ir nesužinojome, būtų į jas patekusi ar ne. Italijoje taip pat sezonas buvo užbaigtas anksčiau laiko, kas reiškė, kad Milanas lieka ketvirtas.
Po sezono E.Messina teisinosi tuo, kad komplektacija buvo pradėta vėlai, sprendimai buvo atlikti blogai ir tai niekieno kaltė. Daugiau atletiškumo ir patirties – tokius tikslus kitų metų sudėčiai išsikėlė treneris.
2020 m. į Milaną atvyko Kevinas Punteris, Malcolmas Delaney, Shavonas Shieldsas, Kyle‘as Hinesas, Luigi Datome, iš „Žalgirio“ – Zachas LeDay‘us. Milanui įsibėgėti reikėjo, bet galiausiai šio sezono kompanija Eurolygoje turėjo gerą šešių pergalių seriją, kuri dėjo pamatus atkrintamosioms.
Ketvirtfinalyje 3:2 nugalėta Miuncheno „Bayern“, pusfinalio prieš Barselonos „Barcelona“ laimėti nepavyko, bet trečią vietą „EA7 Emporio Armani“ iškovojo, kas buvo istorinis pasiekimas.
„Ačiū už negatyvų priminimą. Nesižudysiu, kaip ir nesižudžiau po to, kai metimus prametė Šiškauskas“, – po pralaimėto pusfinalio istorijas lygino E.Messina.
Pagirios atėjo Italijoje, kur finalas buvo sausai 0:4 pralaimėtas Bolonijos „Virtus“, tačiau pasiekimas Eurolygoje įkvėpė vilties ir tikėjimo, kad komanda eina geru keliu.
Nors po to Milano ekipa ir triskart turėjo rankose Italijos čempionato taures, pasiekimai Europoje prastėjo.
2021–2022 m. pavyko pasiekti Eurolygos ketvirtfinalį, bet ambicijos buvo didesnės, kadangi „EA7 Emporio Armani“ reguliarųjį sezoną baigė trečia. 1:3 – taip pralaimėtas ketvirtfinalis Stambulo „Anadolu Efes“ ekipai, kuri galiausiai tapo čempione.
Nepaisant to, Milanas balandį dar dvejiems metams pratęsė bendradarbiavimą su E.Messina. Klubas atvirai deklaravo pasitikėjimą specialistu ir vis dar manė, kad su italu pasieks trokštamų rezultatų.
Turime gilesnę sudėtį – prieš 2022–2023 m. sezoną džiaugėsi E.Messina, pasikvietęs Brandoną Daviesą, Timothe Luwawu-Cabarrot, Billy Baroną, Keviną Pangosą, kuris vėliau buvo pavadintas netinkamu vairuotoju klubo automobiliui.
Nuvairuoti iki atkrintamųjų nebepavyko – Milanas liko 12-tas Eurolygoje ir iki aštuntos vietos jam trūko daug – bent 4 pergalių.
Visuomenės kritika ir žvilgsniai į E.Messiną ėmė krypti vis labiau, tačiau vis dar buvo tikimasi, kad gal kitas sezonas bus geresnis.
Atėjo 2023–2024 m. sezonas, o rezultatai nuo pradžių ėmė neįkvėpti, kai „EA7 Emporio Armani“ ėmė nusileisti Berlyno ALBA, Miuncheno „Bayern“ ir pan. Antroji sezono dalis buvo kiek geresnė, bet klubas vėl liko už brūkšnio – net neįšoko į įkrintamąsias. O klausimų sulaukdavęs E.Messina jau ėmė pykti ir priminti savo ankstesnius karjeros pasiekimus.
„Nenorėjau atsistatydinti, paklausiau Giorgio, ar vis dar tiki šiuo modeliu. Kai suabejojau savimi, nuėjau paklausti savininko nuomonės, jo pasitikėjimas man svarbiausias, o ne triukšmas aplink“, – sakė E.Messina.
Labiausiai treneris įsiuto, kai po pralaimėjimo „Virtus“ buvo norėjusių jo atsistatydinimo.
„Visiems bailiems ir bjauriems žmonėms, kurie įžeidinėja nepasakydami savo vardo, norėčiau tai padaryti kaip Mourinho ir pasakyti jiems – 35. Tai – mano titulai per karjerą. Daugiau nei vienas per sezoną“, – pirštu bedė italas.
Titulą Italijoje pavyko iškovoti ir tais metais, bet kas iš to – imta vis garsiau kalbėti, kad E.Messinos era eina link pabaigos. Tik klubas vis dar neprarado vilties – dar gruodį buvo pratęsęs sutartį dar dvejiems metams.
Reikia tikėti procesu ir susigrąžinti identitetą – prieš praeitą sezoną deklaravo E.Messina.
Vis tik Nikola Mirotičius, Shavonas Shieldsas, Zachas LeDay‘us – šis trio su pagalbininkais taip pat negelbėjo komandos. Vėl nepatekta į įkrintamąsias – šįkart tam trūko vos pergalės, maža to, Italijos lygoje pasiektas tik pusfinalis.
Tapti E.Messinos asistentu buvo siūloma L.Banchi, bet galiausiai juo tapo Giussepe Poeta. Teigiama, jog po šio sezono ant Milano suoliuko jam ir bus perduotas klubo vairas.
Prisimename – laimėti Italijos čempionatą ir patekti į Eurolygos atkrintamąsias – tokie buvo E.Messinos tikslai. Per šešis sezonus atkrintamosios pasiektos dukart, Italijos lyga laimėta triskart.
Neseniai buvo paskelbta, kiek G.Armani investavo į klubą nuo 2008 metų – 226 mln. eurų. Galima paskaičiuoti ir tai, kokius biudžetus per šiuos šešis, o dabar ir septintą sezoną turi „EA7 Emporio Armani“. Suma sieks apie 235 milijonus eurų – vis tiek pinigų buvo paskirta E.Messinos erai klube. Šį sezoną biudžetas siekia apie 40 milijonų eurų ir nuo 2023–2024 m. sezono jis yra ūgtelėjęs septyniais.
E.Messina šiuo metu yra ilgiausiai be pertraukų viename klube dirbantis Eurolygos treneris. Šalia jo rikiuotųsi nuo 2020 m. Pirėjo „Olympiacos“ treniruojantis Georgios Bartzokas ir nuo 2021 m. į Belgrado „Partizan“ grįžęs Željko Obradovičius.
Per keturis pirmuosius turus „EA7 Emporio Armani“ įveikė tik Belgrado „Crvena Zvezda“ bei krito prieš „Partizan“, Monako „AS Monaco“ bei „Bayern“ klubus.
Dabar E.Messinos kompanijos laukia priešingą pergalių ir nesėkmių balansą turintis „Žalgiris“.
Rungtynės Kaune – šį vakarą, 20 valandą, jas stebėkite per TV3 ir Krepsinis.net.
