Vilkaviškio klubas išrašė pirmąjį pralaimėjimą žalgiriečiams

Su keturiomis pergalėmis Šarūno Zablockio auklėtiniai tapo vienvaldžiai turnyro lentelės lyderiai.
Atkakliame NKL pusfinalio pakartojime viskas sprendėsi lemiamame kėlinyje.
Pradėjus tiksėti 7 minutei iki dvikovos pabaigos, Igno Štombergo baudų metimai išvedė svečius į priekį (60:59), tačiau tada Vilkaviškio ekipa pakilo į lemiamą šturmą.
Justinas Ramanauskas ir Theodore’as Gadsdenas įmetė po 6 taškus, Jorellas Saterfieldas pridėjo tritaškį ir 14:2 spurtavę šeimininkai prieš paskutinę žaidimo minutę galutinai nutolo – 74:62.
Nugalėtojams Titas Pažarauskas per 24 minutes pelnė 9 taškus (1/1 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką bei sukaupė 17 naudingumo balų.
Dvigubą dublį užfiksavęs Th.Gadsdenas per beveik 38 minutes įmetė 16 taškų (4/10 dvit., 2/4 trit.), sugriebė 11 kamuolių, 4 sykius suklydo bei sugeneravo 13 efektyvumo balų.
„Žalgirio“ dublerių komandoje efektingais epizodais pasižymėjęs Ignas Štombergas per 26 minutes surinko 14 taškų (5/10 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), 6 atšokusius ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas bei 15 naudingumo balų.
Svečiai strigo puolime, pataikydami 3 iš 23 tolimų bandymų (13 proc.), kai „Perlas Go“ krepšininkai atsakė su 7 taikliais tritaškiais iš 18 (39 proc.).
Šeimininkams nepadėjo Gabrielis Quillanas, o dėl pražangų limito mačą anksčiau baigė Žygimantas Skučas. Kauniečiai vertėsi be Dominyko Daubario.
„Perlas Go“: Theodore'as Kiethas Gadsdenas 16 (4/10 dvit., 2/4 trit., 11 atk. kam., 4 kld.), Justinas Ramanauskas 15 (6/12 dvit., 5 kld.), Žygimantas Skučas 10 (4/7 dvit., 6 atk. kam.), Jorellas Ty Saterfieldas (7 atk. kam.) ir Titas Pažarauskas (2/3 trit., 5 rez. perd.) po 9.
„Žalgiris-2“: Ignas Štombergas 14 (5/10 dvit., 6 atk. kam.), Kajus Mikalauskas (2/7 dvit., 2/7 trit.), Jokūbas Rudaitis (3/7 dvit., 8 atk. kam.) ir Nedas Raupelis (4/7 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.) po 10, Dominykas Grunkis 8.
