Vienas įtakingiausių agentų pažėrė komplimentų Kaunui: „Neprisimenu, kada buvau toks atsipalaidavęs“

Serbas pripažino, kad finalo ketvertas Kaune jį nustebino:

„Buvau skeptiškas dėl finalo ketverto Kaune organizavimo, bet pripažįstu, kad nerimavau be reikalo. Neprisimenu kito finalo ketverto, kuriame būčiau toks atsipalaidavęs, koks buvau Kaune. Nuoširdūs sveikinimai Kaunui ir „Žalgiriui“ dėl visko, ką jie šį savaitgalį sukūrė,“

Tarp M. Ražnatovičiaus klientų – Eurolygos čempionu su „Real“ tapęs Džananas Musa.

Serbo agentūrai taip pat priklauso tokie žaidėjai kaip Donatas Motiejūnas, Janas Vesely, Nikola Jokičius.

