Lietuviško finalo nebus: Šaro „Barca“ Eurolygos pusfinalyje krito nuo „Real“ rankos

Ypač nuviliančiai atrodė pagrindinė katalonų žvaigždė Nikola Mirotičius – jis pelnė tik 3 taškus ir mačą baigė su -2 naudingumo balais.

Tai ne pirmasis kartas, kai aukštaūgis tiesiog dingsta atėjus svarbiausioms kovoms.

Favoritų etiketės slegiama „Barcelona“ pataikė vos 4 baudos metimus iš 11, o tai yra tik 36 proc. taiklumas.

Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 18:18, o po antrojo Š. Jasikevičiaus klubas pirmavo 42:36.

Vaizdas pradėjo keistis po didžiosios pertraukos. Trečiąjį kėlinį „Real“ laimėjo 9 taškais ir prieš lemiamą atkarpą jau pirmavo 58:55.

Ketvirtajame kėlinyje ilgą laiką rezultatas buvo lygus, tačiau tuomet prabilo „Real“ veteranas Sergio Rodriguezas, kuris pelnė 9 taškus iš eilės.

Mario Hezonja likus mažiau nei minutei padidino skirtumą iki 10 taškų ir panaikino bet kokią intrigą.

Antrąją mačo pusę Chuso Mateo auklėtiniai laimėjo net 44:24.

What a SHOT!@mariohezonja is HIM ☝️



The three that put the game beyond Barcelona! pic.twitter.com/Yo0qtdybn6