Tūkstančiai krepšinio sirgalių šturmavo Kauną: įvertino lietuviškas kainas

Verslininkai trina rankomis galvodami apie pelną, o policija akylai stebi aistruolių minią, mieste budi sustiprintos pajėgos. Tokio šėlsmo Kaunas seniai neregėjo – Laisvės alėją drebina krepšinio aistruoliai atvykę stebėti Eurolygos finalo ketverto kovų. Ir triukšmingiausi ten graikai, visa gerkle traukiantys skanduotes.

Jų tūkstančiai sugužėjo palaikyti į ketvirtfinalį patekusių Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkų. Savą komandą graikai dievina:

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesą sakant, jei ne „Olympiacos“, visas finalo ketvertas būtų nykus. Jūs nematote „Realo“. Nematote Barselonos, Monako, kur visi jų fanai, Belgrade taip pat buvo, Kaune taip pat.“

REKLAMA

„Yra religija, šeima, komanda, bet kartais mes sumaišome šiuos dalykus – pirma komanda, o tada jau šeima.“

„Aš noriu, kad šiąnakat „Olympiacos“ laimėtų 20 taškų skirtumu.“

Noriai dalija ir komplimentus Kaunui:

„Gražus miestas, gražūs žmonės, gražios merginos.“

„Mes labai pakylėti, jūsų šalis ir miestas nuostabūs, mes pasiruošę iškelti trofėjų.“

Kone visose kavinėse akį traukia raudona spalva – skiriamasis palaikančiųjų graikų sirgalių ženklas. Aistruoliai užsėdę staliukus – alų geria litrais, užkandžiauja, kiti gurkšnoja tiesiog ant suolelių. Jie atvirauja – Kaune kainos kaip jų gimtinėje:

REKLAMA

REKLAMA

„Aš manau turistams geros kainos, ir gėrimai, ir maistas, ir viešbučiai.“

„Viskas labai panašu, kai kurie produktai brangesni Graikijoje.“

O kavinių atstovai trina rankomis. Sako pirmieji sirgaliai pasirodė rytą, o vidurdienį jų ėmė sparčiai daugėti, gausėja gėrimų užsakymai. Pelnas garantuotas.

„Sirgaliai iš ryto ir valgė, ir gėrė kavą, labai norėjo gaivintis, įsidienojus jau pereina prie alaus, nuotaika šėlsta, jie vieni kitiems ir pašūkauja, ir parėkauja, mes jau net išmokome pasisveikinti graikiškai – sakom „Kalimera“, – kalba „Sushi lounge“ vadovė Daiva Brievė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Alaus užsakėme daugiau, gėrimų daugiau nei įprastai, meniu nedidinom, nes jis didelis, didelis pasirinkimas“, – sako „Talutti Tex-Mex“ vadovė Jūratė Vičiulienė.

Kavinės laukia vakaro, kai pasibaigus „Olympiacos“ ir „Monaco“ komandų kovai sirgaliai iš Žalgirio arenos vėl plūstels į miesto centrą.

„Darbuotojų pajėgos didelės taip pat, nusiteikę dirbti iki 1 nakties, tiek, kiek bus klientų“, – sako J. Vičiulienė.

REKLAMA

Verslininkai šį savaitgalį žada plušėti iš peties.

„Mes net savo pajėgas žiūrime, kad pakankamai būtų padavėjų ir laukiame visų. Aš galvojau, kad „Žalgirio“ sirgaliai yra best of the best, bet čia, pasirodo, graikai tokie temperamentingi, jie eina per Laivės alėją, šaukia, skanduoja“, – kalba D. Brievė.

Toks graikų azartas žavi ir mūsų tautiečius lietuvius, tik šie baiminasi, kad aistruoliai vakare šunybių neprikrėstų:

„Šaunu labai, patiko. – Šaunuoliai, labai gera emocija, pavasaris, smagu.“

„Kitokių nematyt, tik graikai.“

„Ir stačiom, ir gulom, skanduotė ir visi pozityvūs.“

„Net šurpuliukai nueina per kūną, normaliai, tikėkimės, kad be piktų kėslų šėlsta, nepadarys žalos miestui.“

Tad įsiaudrinusią sirgalių minią nusiteikę tramdyti pareigūnai. Graikams buriantis prie fontano čia atvyksta ir vis daugiau policijos. Matyti ir riaušes malšinančių pareigūnų pajėgos.