Viena didžiausių visų laikų sensacijų: Iga Swiatek krito prieš 140-ąją pasaulio raketę

Majamyje (JAV) vykstančiame WTA 1000 serijos „Miami Open“ moterų teniso turnyre trečiadienį sporto pasaulį pribloškė 19-metė filipinietė Alexandra Eala (WTA-140).

Vardinį kvietimą į šį turnyrą gavusi ir ne vieną staigmeną jau pateikusi A. Eala trečiadienį pranoko pati save, kai ketvirtfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:2, 7:5 nugalėjo lenkę Igą Swiatek (WTA-2). Šios tenisininkės viena prieš kitą žaidė pirmą kartą.

I. Swiatek mačą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet jau kitame geime persvarą išbarstė. Trečiajame geime lenkė nerealizavo „break pointo“, o ketvirtajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Penktajame geime I. Swiatek sumažino deficitą (3:2), bet per likusią seto dalį pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas. I. Swiatek pirmajame sete padarė net 19 neišprovokuotų klaidų, o A. Eala – tik 5.

Antrojo seto pradžioje A. Ealos spurtas tęsėsi (2:0). Netrukus I. Swiatek atsitiesė, laimėdama 4 geimus iš eilės (2:4). A. Eala deficitą panaikino (4:4), bet devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). I. Swiatek dešimtajame geime nesugebėjo savo padavimais užbaigti seto, o dvyliktajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir sensacingai buvo eliminuota.

Lažybininkai A. Ealos galimybes įveikti I. Swiatek vertino mažiau nei 9 proc. Sunku tuo patikėti, bet I. Swiatek iš 10 savo padavimų serijų pralaimėjo net 8. Po antrųjų savo padavimų lenkė pelnė vos 24 proc. galimų taškų (A. Eala – 50 proc.).

„Tai kažkas nerealaus. Aš tiesiog pradėjau labiau pasitikėti savo jėgomis ir džiaugiuosi, kad turiu puikius trenerius, kurie man pataria, kaip viską padaryti teisingai“, – sakė A. Eala.

Filipinietė dar būdama 13-os išvyko į Rafaelio Nadalio akademiją Ispanijoje. Teniso legendos dėdė Toni buvo A. Ealos ložėje mače su I. Swiatek.

„Tai, kad Toni buvo mano ložėje, man reiškė labai daug. Tai tarsi įrodymas, kad jis ir visa akademija tiki manimi. Visgi, gerai suprantu, kad kuo toliau nukeliauji tokiuose turnyruose, tuo sunkiau darosi laimėti mačus. Žinau, kad kita dvikova bus dar sunkesnė ir galėsiu ją laimėti tik tada, jei atiduosiu visas jėgas“, – kalbėjo filipinietė.

Tuo tarpu I. Swiatek po mačo kalbėjo, kad A. Eala žaidė labai agresyviai, dažnai rizikavo ir tai varžovei pasiteisino.

