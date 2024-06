Vieną didžiausių pergalių NBA finalų istorijoje pasiekęs „Mavericks“ klubas sušvelnino serijos rezultatą

Tai buvo viena didžiausių pergalių per visą finalo istoriją. Galutinis 38 taškų skirtumas buvo trečias didžiausias skirtumas NBA finalo rungtynėse. Toks atotrūkis nusileidžia tik Čikagos komandai, kuri 1998 m. 96:54 įveikė Jutos ekipą, ir „Celtics“, kuri 2008 m. 131:92 nugalėjo Los Andželo „Lakers“.

„Mavericks“ vedlys Luka Dončičius 25 iš 29 taškų pelnė pirmoje rungtynių pusėje, Kyrie Irvingas pridėjo 21.

Trečiojo ketvirčio pabaigoje „Mavs“ žvaigždės pradėjo labiau ilsėtis, o tai buvo ne be pagrindo. Nuo pat pradžių viskas buvo Dalaso komandos rankose. Po pirmo ketvirčio „Mavericks“ pirmavo 13 taškų, įpusėjus mačui – 26 taškais, o trečiajame – net 38 taškais.

Didžiausias Dalaso pranašumas ketvirtajame kėlinyje buvo 48 taškai – didžiausias „Celtics“ deficitas per visą sezoną.

Šis pralaimėjimas nutraukė „Celtics“ 10 pergalių seriją atkrintamosiose, kuri yra ilgiausia per visą klubo istoriją, ir atėmė galimybę tapti pirmąja komanda NBA istorijoje, laimėjusia konferencijos finalą ir finalą rezultatu 4:0.

A DEFENSIVE MASTERPIECE 👌 Backs against the wall and the @dallasmavs defense STEPPED UP in the 122-84 win. Game 5: Monday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/JY6HpgCiOZ

Jaysonas Tatumas pelnė 15 taškų, Samas Hauseris – 14, o Jaylenas Brownas ir Jrue Holiday pelnė po 10 taškų.

Timas Hardaway jaunesnysis pelnė 15 taškų, visus ketvirtajame ketvirtyje, o Dereckas Lively II Dalaso komandai surinko 11 taškų ir 12 atkovotų kamuolių.

Dereck Lively II was huge off the bench for Dallas in the Game 4 win!



💪 11 PTS

💪 12 REB

💪 80.0 FG%

💪 1st-career 3-pointer



He joins Magic Johnson (5x) as the only players 20 or younger to record multiple double-doubles in NBA Finals history 👏👏 pic.twitter.com/s1zVD6MrhK

