Domantas Sabonis keičia marškinėlių numerį – atiduos duoklę tėčiui

Tokią informaciją pakelbė pats „Kings“ klubas. Priminsime, kad ligi šiol D. Sabonio numeris Sakramento klube buvo 10-tas. O dabar jis vilkės į 11-ąjį, kuriuo žaidė ir Domanto tėvas Arvydas Sabonis.

Kaip skelbiama pranešime, anksčiau 11 numerio nebuvo galima naudoti, nes į Sakramento arenos palubes yra iškelti šiuo numeriu pažymėti komandos legendos Bobo Davieso marškinaliai. Tad reikėjo laukti jo šeimos leidimo.

„Domantui 11-asis numeris yra reikšmingas – lyg tiltas tarp praeities ir dabarties, šeimos ir paveldo. Tam, kad atiduotų pagarbą tėvui, Domantas šį numerį turėjo nuo karjeros Malagoje pradžios iki etapo Gonzagoje, taip pat – Lietuvos rinktinėje ir Indianoje. Su Davieso šeimos palaiminimu lietuvis susigrąžina šį numerį“, – skelbiama klubo pranešime.

D. Sabonis NBA lygoje jau buvo žaidęs šiuo numeriu. Tai jis darė Indianos „Pacers“ gretose. Oklahomos „Thunder“ komandoje aukštaūgis žaidė 3-iuoju numeriu.

a new chapter in the legacy of 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/Mtw2S8JNth