Luka Dončičių galime išvysti Lietuvoje: išsibaudavo, o „Celtics“ NBA finale liko vos vienas žingsnelis

Dar jokiai NBA komandai per visą istoriją nėra pavykę laimėti finalo pralaimėjus pirmas trejas serijos rungtynes. Per 154 NBA finalus istorijoje vos keturios komandos (3 proc.) sugebėjo atsitiesti iki 3:3, tačiau tada pralaimėdavo septintąjį lemiamą mačą.

Šioje serijoje pirmą kartą Joe Mazzula vertėsi be latvio Kristapo Porzingio, kuris antrajame susitikime Bostone pasitempė blauzdos raumens sausgyslę.

Pirmus du kėlinius vyko apyligė dviejų ekipų dvikova, tačiau „Mavs“ daugiau rėmėsi pavieniais savo ekipos lyderių veiksmais. Iš 51 pelnyto šios komandos taško net 37 įmetė Luka Dončičiaus ir Kyrie Irvingo tandemas.

Trečiąjį ketvirtį Masačusetso valstijos krepšininkai spurtavo 21:10 ir įgijo dviženklę persvarą 61:71. Per likusį trečiojo ketvirčio laiką Teksaso valstijos „burtininkams“ padėties stabilizuoti nepavyko, o žodį tarė ir K. Porzingio įpėdinis Xavieras Tillmanas.

Po atsarginio aukštaūgio tritaškio persvara tapo rekordinė 78:65.

Trečiąjį ketvirtį „keltai“ užbaigė iki tol gražiausiu rungtynių epizodu, kai Jaylenas Brownas ant tritaškio linijos pikenrolo situacijoje tarsi stovinčius apibėjo Kyrie Irvingą ir Luką Dončičių bei galingai įkrovė iš viršaus.

Lemiamamas ketvirtis prasidėjo vėl katastrofiškai Dalaso ekipai, kuri ir toliau nepersistengė gynyboje.

K. Irvingas iš horizonto pametė savo ginamąjį žmogų ir laisvas iš kampo tritaškiu baudė J. Brownas, o kitoje atakoje tą patį pakartojo Derrickas White'as, prie kurio susikeitimo situacijoje vėlavo aukštaūgis Dereckas Lively ir skirtumas šoktelėjo iki 21 taško 91:70.

Visgi tai dar nebuvo nokdaunas ir tada atkarpą 12:0 sužaidę Jasono Kiddo auklėtiniai greitai sumažino atsilikimą iki 11-os taškų, o dar vėliau po P.J. Washingtono tolimo metimo šiš sumažėjo iki šešių 93:87.

Iki rungtynių pabaigos likus 4 minutėms savo šeštąją pražangą užsidirbo L. Dončičius, bandęs sustabdyti greitą „Celtics“ lyderio J. Browno išpuolį.

J. Kiddas pasinaudojo „iššūkio“ taisykle, tačiau epizodą peržiūrėję arbitrai paliko galioti sprendimą. Tai pirmas kartas per slovėno atkrintamųjų karjerą, kai jis aikštę turėjo palikti anksčiau laiko.

Luka Doncic fouled out on this play.



Was a foul on Luka the right call?pic.twitter.com/kLEEm3gHVC