Mirė legendinis NBA krepšininkas, pagal kurio siluetą sukurtas lygos logotipas

J. Westas laikomas vienu geriausių žaidėjų NBA istorijoje ir beveik neginčijamai geriausiu jos vadovu.

J. Westas gimė 1938 m. Vakarų Virdžinijoje ir tapo koledžo krepšinio žvaigžde Vakarų Virdžinijos universitete. Jis atvedė „Mountaineers“ komandą į nacionalinio čempionato rungtynes 1959 m. ir pelnė finalo ketverto geriausio žaidėjo apdovanojimą, nors tose rungtynėse ir pralaimėjo. 1960 m. „Lakers“ pašaukė jį antruoju numeriu, prieš jį buvo tik olimpinės rinktinės narys ir NBA legenda Oskaras Robertsonas.

Jis ir Elginas Bayloras buvo pirmieji puikūs „Lakers“ žaidėjai po komandos persikėlimo į Los Andželą. Visus 14 savo NBA sezonų J. Westas dalyvavo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse ir devynis kartus atvedė „Lakers“ į finalą.

The logo himself, Jerry West is dead at 86. If you stacked up his accomplishments for the game of basketball they'd be a mile high. May he Rest in Peace. pic.twitter.com/JXycnzBXsJ