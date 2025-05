Viada-Multi FX komandos iššūkiai ir podiumas permainingame „7bet Rally Lazdijai“ etape

Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas

„Viada-Multi FX“ ekipos gretose geriausią rezultatą pasiekė „Škoda Fabia R5“ automobiliu lenktyniavęs Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano duetas. Itin chaotiškai susiklosčiusioje ralio pradžioje duetui pavyko išvengti nesėkmių.

Likus vos vienam greičio ruožui ekipažas buvo klasifikuojamas trečioje bendrosios įskaitos vietoje. Tačiau paskutinis, „Powerstage“ ruožas artimiausiam persekiotojui Justui Simaškai susiklostė sklandžiau nei Giedriui Notkui ir pastarasis galutinėje rikiuotėje liko ketvirtas, tačiau išsaugojo trečiąją poziciją klasėje.

Po finišo panevėžietis Giedrius Notkus nedramatizavo prarastos trečios vietos absoliučioje rikiuotėje ir sakė, kad svarbiausia yra tai, jog šiose varžybose pavyko išsilaikyti ant kelio ir finišuoti sveiku automobiliu. Tą padaryti pavyko ne visiems dalyviams, o kai kuriems ekipažams patirti incidentai apskritai gali lemti ir tolimesnį varžymąsi šių metų čempionate.

„Pagrindinis pasiruošimas Lazdijams buvo Visagino ralyje. Po jo daugmaž žinojau, kur reikia pasitempti. Dėl laiko trūkumo prieš pat Lazdijus jau nebeturėjome laiko dar vienai treniruotei, kadangi laukėme papildomos įrangos automobiliui, nes keitėme degalus. Kadangi degalus gavome tiesiai į Lazdijus, taip ir likome be treniruočių.

Lazdijuose pirmi greičio ruožai mums buvo tarsi pasibandymas. Darėme klaidų, bet jas darė ir kiti. Viename posūkyje užkabinome kuoliuką, vadinamąjį „seržantą“ ir jį nuvertėme. Paskui prasidėjo avarijos, stabdymai, raudonos vėliavos. Tos pertraukos mus išmušė iš vėžių ir vėliau buvo sunku grįžti į ritmą.

Mūsų važiavimas tapo labai banguotas, bet vis tiek po keturių greičio ruožų laikėmės trečioje vietoje. Mus ši pozicija visai tenkino, nes priekyje buvo tik Vaidotas Žala ir Vladas Jurkevičius. Iš paskos rikiavosi Justas Simaška. Jis buvo atsilikęs labai nedaug ir po pertraukos, po serviso pradėjo mus atakuoti. Po aštuonių greičio ruožų mūsų persvara prieš Justą Simašką siekė vos dvi sekundes.

Buvo likęs vienintelis „Powerstage“ greičio ruožas, prieš kurį prasidėjo lietus. Pradėję ruožą supratome, kad kelias tapo slidesnis, todėl bandėme saugotis. Greičio ruožo pradžioje padariau klaidą, automobilis nuslydo skersas ir vos neapsisukome. Sustojome kelkraštyje, teko jungti pirmą pavarą ir pradėti greitėti iš naujo. Po to jau neberizikavome ir nors vėl įsibėgėjome bei pagavome ritmą, bet to iššvaistyto laiko „atlošti“ jau nebesugebėjome.

Tačiau trečia vieta klasėje ir ketvirta absoliučiai mus tenkina. Ypač žinant tai, kaip šis ralis susiklostė tokiems greitiems varžovams kaip Nedas Radišauskas, Giedrius Firantas ir Rokas Steponavičius. Ralis buvo sudėtingas ir dalyviams, ir organizatoriams“, – įspūdžiais dalijosi Giedrius Notkus.

Jonas Sluckus ir Giedrius Šileikis

21-oje bendrosios įskaitos vietoje ir 4-oje pozicijoje klasėje finišą pasiekė kitas „Viada-Multi FX“ ekipažas – Jonas Sluckus ir Giedrius Šileikis. Ekipažas šiame ralyje demonstravo gana disciplinuotą važiavimą, tačiau turėjo vieną atvejį, kuris vos nesibaigė pasitraukimu iš ralio. Jų „Škoda Fabia R5“ nulėkė nuo kelio ir sustojo nedideliame griovyje. Tačiau į pagalbą dar tik beskubant greta buvusiems žiūrovams ekipažas savo jėgomis vėl grįžo ant kelio.

„Tokios oro sąlygos, kokias turėjome, buvo prognozuotos, tad buvo galima tikėtis tokios kelių būklės. Ant tokios dangos net ir testus turėjome labai seniai. Sunku buvo numatyti, kas bus. Testiniame greičio ruože sekėsi neblogai, bet ten nebuvo taip šlapia. Per varžybas turėjome ne tik nestabilią kelio dangą, bet turėjome ir šokių tokių techninių problemų. Automobilis posūkiuose buvo keletą kartų užgesęs. Turėjome ir išslydimą, pakibome ant šlaito, bet išvažiavome.

Ralis chaotiškas buvo ne tik organizatoriams, bet ir mūsų ekipažui. Klasėje baigėme ketvirti, tačiau tai nėra tas rezultatas, kurio mes norėtume ir kaip mes galėtume. Sėsime analizuoti vaizdo medžiagą, pažiūrėsime, ką padarėme gerai, ką blogai. Reikia jau ruoštis kitam raliui“, – sakė Jono Sluckaus šturmanas Giedrius Šileikis.

Karolis Kairys ir Audrius Narkevičius

Šiose varžybose „Viada-Multi FX“ spalvas gynė ir Karolis Kairys su šturmanu Audriumi Narkevičiumi. Jie šių metų sezone lenktyniauja jau nebe su „Mitsubishi Lancer EVO“ automobiliu. Ekipažas persėdo į „Rally3“ specifikacijos „Ford Fiesta“ automobilį. Iki šių varžybų naujuoju automobiliu duetas įveikė 30 kilometrų testų ir dar tiek pat nuvažiavo Kėdainiuose vykusiame Mini ralio čempionato pirmame etape.

Lazdijuose Karolis Kairys su Audriumi Narkevičiumi iškovojo antrąją vietą klasėje, o absoliučioje įskaitoje įsitvirtino solidžioje 16-oje vietoje.

„Automobilį pirkome asfaltinės specifikacijos, tad kai gavome komplektacijos rinkinį žvyrui, daug laiko testams neturėjome. Lazdijuose pirmuose greičio ruožuose buvo streso, nes dar ir patys neapšilę, o dar tos avarijos pasipylė, grafiką ištampė. Iššūkių buvo ir su besikeičiančia danga, kai kartais slidu, kartais ne.

Važiavome su didele atsarga. Norėjome pasiekti finišą, išsaugoti sveiką automobilį. Tuo pačiu palaikėme ir tempą, kad patenkinti komandos lūkesčius. Žingsnis po žingsnio artėjome prie finišo ir iškovojome antrąją vietą klasėje. Labai nustebino automobilio valdymo savybės. Su protu važiuojant automobilis atleidžia daug klaidų, o jų mūsų ekipaže buvo“, – kalbėjo Karolis Kairys.

Klaudas Bučinskas ir Povilas Gutauskas

Vienintelis „Viada-Multi FX“ ekipažas, kuriam nepavyko pasiekti finišo – Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko duetas. Jie šiemet startavo nauju automobiliu „Peugeot 208 Rally4“ ir varžėsi naujame Lietuvos „Rally4 Trophy“ čempionate. Ekipažas ilgai laikė iniciatyvą savo rankose ir buvo per žingsnį nuo pergalės, tačiau likus vienam greičio ruožui gauta penkių sekundžių bauda Klaudą Bučinską ir Povilą Gutauską pastatė į besivejančių poziciją. Likus 14 km iki finišo priekyje vos viena sekunde buvo Markas Buteikis su Titu Čapkausku.

„Viada-Multi FX“ duetas suprato, kad trauktis nėra kur, tad atakuoti ėmė nuo pirmo kilometro. Tačiau viename iš posūkių padaryta klaida baigėsi smarkiu virtimu ir ekipažas buvo priverstas sudėti ginklus.

„Startavome turėdami tikslą dalyvauti šiame čempionate ir metų gale iškovoti pagrindinį prizą. Tačiau šiame ralyje pagrindinė užduotis buvo kuo greičiau priprasti prie automobilio, sukaupti patirties ir įveikti kuo daugiau kilometrų.

Viskas klojosi labai neblogai. Visus greičio ruožus važiavau be didesnio streso, spaudimo. Tačiau likus vienam greičio ruožui ta kova užvirė. Pats jaučiau viduje, kad noriu laimėti šį ralį. Bet matyt nepasvėriau rizikos. Kaip po avarijos pagalvojau, nežinau, ar to reikėjo. Bet protingai juk pagalvoji tik po to, kai kažkas įvyksta.

Galbūt pritrūko patirties apgalvojant, kad sezonas laimimas ne per vieną ralį, o pralaimėti galima. Pati klaida buvo tikrai kvailoka. Per anksti pasukau į posūkį, kuriame buvo bortas, o borte buvo kelmas ar medžio šaknys ir mus vertė. Virtome keturis ar penkis kartus. Išlipome sveiki ir gyvi. Psichologiškai iš pradžių buvo sunku, bet turėjome vieną dieną apgalvojimui ir dabar jau viskas gerai.

Šiaip esame patenkinti automobiliu, tempu, konkurencija. Buvo labai geras ralis. Aišku, mums nepasisekė, oras pagadino kelius, daug kitų dalyvių sudaužė automobilius. Tikiu, kad jie irgi greit prikels savo techniką ir galės lenktyniauti toliau.

Mes taip pat jau dirbame prie automobilio atstatymo, jau ardomos sudaužytos dalys. Kadangi avarijos metu daug kartų vertėmės, nebuvo kažkokio vieno stipraus, konkretaus smūgio, saugos lankai liko nepažeisti. Pats kėbulas atrodo baisiai, bet ratai tiesūs, variklis, pavarų dėžė ir kiti agregatai savo vietose. Daugiausiai nukentėjo išorinės skardos. Tikrai spėsime pasiruošti kitam raliui ir sugrįšime stipresni ir pasimokę iš klaidų“, – optimizmo nestokojo panevėžietis Klaudas Bučinskas.

Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ ekipa užėmė trečiąją vietą ir jau ruošiasi antram Lietuvos automobilių ralio čempionato etapui, kuris birželio viduryje įvyks Kelmės apylinkėse.