Verstappenas po teisėjų sprendimo prarado lyderio poziciją, Piastri iškovojo jau 3-ią sezono pergalę

Olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) turėjo „pole“ poziciją, bet startavo prasčiau už O. Piastri. Australas greitai pavijo olandą ir iškišo bolido „nosį“ į priekį. Tada M. Verstappenui liko per mažai vietos, jis pasuko už trasos ribų ir grįžo į ją būdamas pirmas.

Full footage of the incident between Oscar Piastri and Max Verstappen after the start at turn 1!



Do you think Max Verstappen's 5-second penalty was justified?#F1 #Formula1 #SaudiArabianGPpic.twitter.com/zEftS9xcaY