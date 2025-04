„Idiotu“ save pavadinęs Norrisas patyrė avariją, Verstappenas iškovojo antrą „pole“ poziciją šiemet

M. Verstappenas savo „Red Bull“ bolidu aplenkė O. Piastri vos 0,01 sek. ir iškovojo antrąją „pole“ poziciją šiemet.

Trečias buvo „Mercedes“ pilotas George’as Russellas, kurį nuo komandos draugo Andrea Kimi Antonelli skyrė „Ferrari“ atstovas Charles’as Leclercas.

„Williams“ ekipos atstovas Carlosas Sainzas aplenkė „Ferrari“ pilotą Lewisą Hamiltoną ir užėmė šeštąją vietą. Už jų finišavo „Red Bull“ atstovas Yukis Tsunoda ir „Alpine“ pilotas Pierre’as Gasly.

L. Norriso avarija nutraukė pirmuosius visų trečiosios sesijos varžovų bandymus, išskyrus O. Piastri, kuris spėjo parodyti laiką prieš tai, kai L. Norrisas per daug užvažiavo ant bortelio penktajame posūkyje ir slydo šonu į sieną.

Per radiją jis nusikeikė, pavadinęs save „idiotu“, tačiau liko sveikas.

„Esu nusivylęs, bet viskas gerai, – sakė L. Norrisas. – Komanda turės daug darbo. Iki šiol tai buvo sklandus, teigiamas savaitgalis, tad esu nusivylęs, kad įvyko toks rimtas suklupimas. Bet reikia nuryti karčią piliulę ir rytoj pradėti iš naujo. Automobilis yra greitas. Jis buvo greitas visą savaitgalį, tad reikės sunkiai dirbti, kad aplenkčiau varžovus.“

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha