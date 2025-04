„F-1“ teisėjai pakoregavo kvalifikacijos rezultatus: pasikeitė lyderių penketas

Po antroje kvalifikacijos dalyje įvykusios Estebano Ocono („Haas“) avarijos teisėjai sustabdė kvalifikaciją ir parodė raudoną vėliavą. Po kiek laiko „Mercedes“ iš garažų išleido savo pilotus, bet tai padarė tuo metu, kai dar nebuvo paskelbta, kada tiksliai kvalifikacija bus atnaujinta. Kadangi pilotai neturėjo teisės taip anksti palikti garažo, jiems buvo skirtos baudos.

G. Russellas po baudos iš 2-os vietos nukrito į 3-ią, o K. Antonelli – iš 4-os į 5-ą. Į 2-ą vietą pakilo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), į 4-ą – didžiausią kvalifikacijos sensaciją pateikęs prancūzas Pierre‘as Gasly („Alpine“). „Pole“ poziciją išlaikė australas Oscaras Piastri („McLaren“).

„Ekrane užsidegė žinutė apie tikėtiną kvalifikacijos pratęsimo laiką. Tai buvo gana neįprasta žinutė, bet, vos ją pamatę, skubėjome išvažiuoti iš garažo, kad užsiimtume geresnę poziciją. Tik vėliau supratome, kad tai buvo žinutė apie tikėtiną kvalifikacijos pratęsimo laiką, o ne tikslų laiką“, – „Viaplay“ kalbėjo G. Russellas.

Dar prieš išgirsdamas teisėjų verdiktą britas vylėsi, kad teisėjai nepriims absurdiško sprendimo: „Būtų absurdiška gauti baudą už tokį nusižengimą, bet šitame sporte esame matę ir keistesnių dalykų. Jei čia gali gauti 20 tūkst. eurų baudą už tai, kad nuėjai į tualetą, tai ką žinau...“.

G. Russellas turėjo omenyje ispanui Carlosui Sainzui Japonijoje skirtą baudą, kai jam sustreikavo skrandis ir šis nuskubėjo į tualetą, o tada pavėlavo išsirikiuoti tarp kitų pilotų skambant Japonijos himnui.

