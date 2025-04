Bahreine – netikėtai žemai likę sezono lyderiai ir Piastri „pole“ pozicija

Australas 0.168 sek. aplenkė britą George‘ą Russellą („Mercedes“) ir 0.334 sek. – monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“). Vėl stebino čempionato naujokas italas Kimi Antonelli („Mercedes“). Jis iškovojo 4-ą vietą, lyderiui pralaimėjęs 0.372 sek.

Dar didesnę staigmeną pateikė prancūzas Pierre‘as Gasly. Jis su „Alpine“ bolidu užėmė 5-ą vietą (+0.375 sek.), nors šiame sezone dar neturi nė taško.

Vos 6-as kvalifikacijoje buvo sezono lyderis britas Lando Norrisas („McLaren“, +0.426). Prastai pasirodė ir vos 7-ą vietą užėmė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, +0.582), o britas Lewisas Hamiltonas stipriai atsiliko nuo komandos draugo ir buvo 9-as („Ferrari“, +0.931).

Antroji kvalifikacijos dalis kelioms minutėms buvo sustabdyta po prancūzo Estebano Ocono („Haas“) incidento. Jis nesuvaldė bolido ir rėžėsi į barjerus. Laimei, pats pilotas rimčiau nenukentėjo.

Full footage of Esteban Ocon's crash in Q2! #F1 #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/CxWZhtbaPc

Įdomu tai, kad vokiečio Nico Hulkenbergo („Sauber“) rezultatas buvo ištrintas praėjus 45 min. Jei ne toks vėlyvas sprendimas, vietoje N. Hulkenbergo į antrą kvalifikacijos dalį būtų patekęs tailandietis Alexas Albonas („Williams“).

A 40-minute late track limits call for Hulkenberg... Should Albon have made it into Q2?! pic.twitter.com/CvzTqh5HjB