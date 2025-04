„McLaren“ – brangi žoliapjovė“: Verstappenas ir Norrisas pakomentavo incidentą Japonijoje

Iš „pole“ pozicijos startavęs „Red Bull“ lyderis visų lenktynių metu atlaikė „,McLaren“ spaudimą ir šventė pergalę. Britas Lando Norrisas labai arti M. Verstappeno buvo atsidūręs po greito sustojimo boksuose. Pilotai į trasą grįžo vienas šalia kito. Visgi, M. Verstappenas buvo šiek tiek priekyje ir „pasirūpino“, kad L. Norrisui liktų mažai vietos. Galiausiai britas užvažiavo ant žolės ir kiek atsiliko nuo M. Verstappeno.

Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW