Verstappenas apie lentynių incidentą: „Tik visiškas mulkis galėtų padaryti avariją važiuodamas paskui saugos automobilį“

Saugos automobilis tuo metu pasuko už trasos ribų, kad būtų kuo toliau nuo sunkiosios technikos, tačiau lyderiavęs britas Lando Norrisas („McLaren“) iš trasos nesitraukė ir pravažiavo visai šalia sunkvežimio. Paskui L.Norrisą pasekė ir kit pilotai.

Žurnalistai spaudos konferencijoje paklausė L.Norriso ir olando Maxo Verstappeno („Red Bull“), ar šie nejautė nerimo, važiuodami prie pat sunkiosios technikos slidžioje trasoje ir ar nebūtų buvę geriau parodyti raudoną vėliavą bei sustabdyti lenktynes, kol sunkiosios technikos trasoje neliks.

„Nejaučiau jokio nerimo“, - sakė L.Norrisas.

M.Verstappenas pridėjo: „Viskas ten buvo gerai. Tik visiškas mulkis galėtų padaryti avariją važiuodamas paskui saugos automobilį“

„Jei jau padarytum avariją tokiomis aplinkybėmis, tada tau ne vieta „Formulėje 1“, - juokavo L.Norrisas.

Spaudos konferencijoje buvo ir britas George‘as Russellas („Mercedes“), kuris irgi šioje situacijoje neįžvelgė didelės rizikos: „Viskas ten buvo gerai“.

