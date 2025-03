Trečią pergalę iš eilės iškovojusių lietuvių treneris: „Savo tikslų tikrai nemažiname“

8 įvarčius pelnęs ir geriausiu rungtynių žaidėju išrinktas Karolis Antanavičius teigė, kad po trečiadienį Taline pasiektos triuškinamos pergalės 30:20, reikėjo tinkamai nusiteikti ir rungtynėms namuose.

„Po pirmose rungtynėse iškovotos įtikinamos pergalės neleidome sau atsipalaiduoti ir atlikome savo darbą. Manau, kad visi viduje kažkiek galvojo, kad namuose gali būti lengva. Bet esame profesionalai ir tai yra mūsų darbas su tuo susitvarkyti. Reikia save nuteikti, kad reiks kovoti ir dirbti 60 minučių, nesvarbu kas buvo prieš tai ar kas dar bus“, – sakė prieš rungtynes geriausio 2024 m. Lietuvos rankininko prizą atsiėmęs K. Antanavičius.

„Abiejų rungtynių su estais pradžia buvo identiška – gera gynyba, patikimas vartininko žaidimas ir rezultato didėjimas nuo pat susitikimo pradžios. Bet pirmo kėlinio antroje pusėje vyrai kažkiek perdegė. Norėjo per greitai ir per emocingai didinti pranašumą. Todėl šiek tiek nusimušėme nuo savo kurso. Per pertrauką rūbinėje pasikalbėjome ir į antrą kėlinį grįžome vėl taip pat susikoncentravę. Pavyko vėl padidinti rezultatą ir komfortišku skirtumu užbaigti rungtynes. Tai leido rungtynių pabaigoje leisti daugiau pažaisti jauniems rankininkams, o kai kuriems netgi debiutuoti nacionalinėje rinktinėje oficialiose rungtynėse“, – komentavo Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak trenerio, rinktinėje susiformavo geras patirties ir jaunystės lydinys. Rinktinėms senbuviams Aidenui Malašinskui, Gerdui Babarskui, Viliui Rašimui ir kitiems, vis daugiau padeda jauni žaidėjai – 6 įvarčius pelnęs ir tarp rezultatyviausių buvęs 21-erių metų Mantas Urvikis, oficialiose rungtynėse debiutavęs 20-etis Tomas Drakšas bei 18-ečiai Paulius Čėsna ir Tomas Boguševičius.

REKLAMA

„Vyrai tikrai verti šių dviejų pergalių, nes dirbo labai nuoširdžiai ir susikaupę. Buvo jaučiama, kad visi atvyko laimėti ir džiugu, kad tai pavyko padaryti. Nežinau ar tai rinktinės žaidimo pikas, bet pakankamai sėkmingai žaidžiame šiame atrankos turnyre. Tikiuosi, kad jaunesni ir mažiau patyrę žaidėjai tobulės ir ilgainiui taps stipresne pagalba tiems patyrusiems ir vedantiems žaidėjams, kurie neša didžiausią krūvį. Nes su viena sudėtimi sunku kažką rimto nuveikti šiuolaikiniame rankinyje. Todėl turime turėti didesnes pajėgas, kurios sugebėtų duoti rezultatą“, – teigė G. Savukynas.

REKLAMA

REKLAMA

Europos čempionato atrankos turnyre sužaidus keturis turus iš šešių, 1-oje grupėje įtikinamai pirmauja visas keturias pergales iškovoję ir 8 taškus turintys Slovėnijos rankininkai. Slovėnai namuose 38:27 (20:12) įveikė trečioje vietoje esančią Šiaurės Makedonijos rinktinę. Makedonų sąskaitoje lieka 2 taškai.

Tik slovėnams svečiuose pralaimėję, o po to tris pergales iš eilės iškovoję ir 6 taškus surinkę Lietuvos rankininkai užima antrą vietą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės iš aštuonių grupių. Nustatant geriausias trečią vietą užėmusias komandas, bus skaičiuojami rezultatai tik su pirmas dvi vietas grupėje užėmusiomis rinktinėmis.

„Teigiamai vertiname galimybes patekti į Europos čempionatą. Bet viskas spręsis gegužės mėnesį. Grupėse skaičiuosis pirmų trijų komandų rezultatai. Šiam momentui visame atrankos turnyre yra labai neaiškių grupių, kuriose visos komandos turi taškų, kurių reikia norint trečiai vietai patekti į Europos čempionatą. Mes savo tikslų tikrai nemažiname ir akcentuojame kad bent jau iš antros pozicijos patektume į Europos čempionatą“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris.

REKLAMA

Europos čempionato atrankos turnyras atsinaujins gegužės mėnesį. Lietuvos rinktinė gegužės 7 d. Vilniuje „Twinsbet“ arenoje susitiks su slovėnais, o turnyrą baigs gegužės 11 d. Šiaurės Makedonijoje.

Per likusias dvejas rungtynes Lietuvos rinktinei pakanka iškovoti bent tašką arba laukti, kad tašką prarastų makedonai ir Lietuvos rankininkai užsitikrins bent antrą vietą grupėje bei kelialapį į Europos čempionatą.