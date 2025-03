Įspūdinga „Formulės 1“ sezono pradžia: lyderių klaidos, 6 sudaužyti bolidai ir Lando Norriso pergalė

Dar apšilimo rate šlapioje trasoje paslydo ir bolidą sudaužė prancūzas Isackas Hadjaras („Alpine“). Dėl šio incidento startas buvo nukeltas 15 minučių.

Vos pradėjus lenktynes, bolidus sudaužė ir australas Jackas Doohanas („Alpine“) bei ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Alpine“). Trasoje pasirodė saugos automobilis, o tuo metu lyderiavo L.Norrisas. Į antrą vietą pakilo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), po starto aplenkęs australą Oscarą Piastrį („McLaren“).

Pratęsus lenktynes, M.Verstappenas padarė klaidą ir prarado antrą poziciją O.Piastri.

Įveikus kiek daugiau nei pusę distancijos bolidą sudaužė ir ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“). Vėl pasirodė saugos automobilis, o pilotai skubėjo į boksus ir rinkosi sausai trasai skirtas padangas.

Lenktynių pabaigoje trasą vėl užklupo lietus. L.Norrisas ir O.Piastri paslydo praktiškai toje pačioje vietoje – britas trasoje išsilaikyti sugebėjo, o australas užvažiavo ant žolės ir ilgai negalėjo grįžti į trasą.

Where it all went wrong for home-hero @OscarPiastri 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/SDC1vkbyPU