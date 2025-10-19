„Valencia“ tęsia pergalių seriją Ispanijos krepšinio lygoje

Valensijos ekipai Jaime Pradilla pelnė 16 taškų (8 atk. kam.), Kameronas Tayloras ir Dariusas Thompsonas (5 rez. per.) surinko po 14.
Pralaimėjusiems Jamesas Batemonas įmetė 24 taškus (8/14 metimai), Calebas Agada ir Gyorgy Golomanas surinko po 10.
Eurolygoje „Valencia“ išvykoje susitiks su Milano „EA7 Emporio Armani“ klubu.
