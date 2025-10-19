Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Valencia“ tęsia pergalių seriją Ispanijos krepšinio lygoje

2025-10-19 20:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 20:05

Ispanijos čempionate užtikrintą pergalę pasiekė Valensijos „Valencia“ (3/0) komanda, kuri išvykoje 99:78 (24:25, 25:16, 24:16, 26;21) nugalėjo Leridos „Forca“ (2/1) krepšininkus.

J.Pradilla buvo arti dvigubo dublio

0

Valensijos ekipai Jaime Pradilla pelnė 16 taškų (8 atk. kam.), Kameronas Tayloras ir Dariusas Thompsonas (5 rez. per.) surinko po 14.

Pralaimėjusiems Jamesas Batemonas įmetė 24 taškus (8/14 metimai), Calebas Agada ir Gyorgy Golomanas surinko po 10.

Eurolygoje „Valencia“ išvykoje susitiks su Milano „EA7 Emporio Armani“ klubu.

