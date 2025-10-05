Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Valencia“ sudavė smūgį svečiams iš Barselonos

2025-10-05 21:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 21:57

Ispanijos lygos atidaryme Valensijos „Valencia“ (1/0) namie 93:81 (24:15, 22:18, 23:25, 24:23) parklupdė Barselonos „Barcelona“ (0/1).

K.Punteris vargo varžovų gynyboje

K.Punteris vargo varžovų gynyboje

0

„Valencia“ kaip ir Kauno „Žalgiris“ sužaidė tobulą savaitę – dvi pergalės Eurolygoje ir laimėjimas vietinėse pirmenybėse.

Prieš katalonus ryškiausias su 16 taškų buvo Dariusas Thompsonas, Nealas Sako pridėjo 13, Nate'as Reuversas ir Kameronas Tayloras – po 11.

„Barcai“ 14 taškų pelnė ir 9 kamuolius atkovojo Willas Clyburnas, Joelis Parra pridėjo 12 taškų, Tornike Shengelia – 10.

