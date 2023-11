Valančiūnas sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, tačiau pergalę šventė Townso vedama „Timberwolves“

Uteniškis pralaimėjusiems per 29 žaidimo minutes surinko 26 taškus (10/14 dvit., 0/1 trit., 6/6 baud.), atkovojo 11 atšokusių kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 3 metimus, bet prasižengė 5 kartus ir suklydo 3 sykius.

„Pelicans“ komandoje rezultatyvesnis buvo 30 taškų surinkęs Brandonas Ingramas.

Minesotos ekipai Karlas-Anthony Townsas pelnė 29 taškus, kuriam taip pat tai buvo rezultatyviausias sezono pasirodymas. JAV rinktinės vedlys Anthony Edwardsas surinko 23 taškus.

Pergalingus „Timberwolves“ komandos taškus likus žaisti 5 sekundėms pelnė K.Townsas, tačiau aikštėje paskutinės atakos metu lietuvio trenerio sprendimu nebuvo.

