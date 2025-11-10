 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Vaida Žūsinaitė–Nekriošienė Ravenos maratone pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą

2025-11-10 13:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 13:27

Sekmadienį Ravenos (Italija) maratone Vaida Žūsinaitė – Nekriošienė finišavo trečia ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 2 val. 33 min. 26 sek.

Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (Rimos Urbonaitės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Ravenos (Italija) maratone Vaida Žūsinaitė – Nekriošienė finišavo trečia ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 2 val. 33 min. 26 sek.

REKLAMA
0

Nugalėjo Kenijos bėgikė Tirop Nelly Jepleting (2:26:14). Lietuvę taip pat aplenkė etiopė Betelhem Nega (2:26:50).

V. Žūsinaitė-Nekriošienė buvo visai arti karjeros rekordo, kuris yra 2 val. 32 min. 50 sek. Jį sportininkė pasiekė 2016 m. Hanoveryje (Vokietija).

Tarp vyrų triumfavo Ruandos atstovas Johnas Hakizimana (2:10:47).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų