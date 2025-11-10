Vaida Žūsinaitė–Nekriošienė Ravenos maratone pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą

Nugalėjo Kenijos bėgikė Tirop Nelly Jepleting (2:26:14). Lietuvę taip pat aplenkė etiopė Betelhem Nega (2:26:50).
V. Žūsinaitė-Nekriošienė buvo visai arti karjeros rekordo, kuris yra 2 val. 32 min. 50 sek. Jį sportininkė pasiekė 2016 m. Hanoveryje (Vokietija).
Tarp vyrų triumfavo Ruandos atstovas Johnas Hakizimana (2:10:47).
