Užfiksuotas šiltas Artūro Karnišovo skambutis Buzeliui: „Ar tu vis dar verki?“

Vaizdelį, kaip du lietuviai šnekasi telefonu socialiniuose tinkluose išplatino Čikagos „Bulls“ klubas.

Skambučio pabaigoje legendinis Lietuvos krepšininkas su jaunuoju talentu persimetė ir keliais žodžiais lietuviškai.

„Ar tu vis dar verki? Ar vis dar bendrauji su žiniasklaida? Gerai, sveikinu atvykus į Bulls ir negaliu sulaukti, kada čia atvyksi. Nėra už ką, iki. Pasimatysime“, – šiltai su M. Buzeliu bendravo A. Karnišovas.

"Welcome to the Bulls." -AK to Matas 🤝 pic.twitter.com/RXh4ObVO7H