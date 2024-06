Paaiškėjo, kiek NBA lygoje uždirbs vienuoliktu šaukimu pakviestas Matas Buzelis

Jei Čikagos „Bulls“ klubo pašauktas lietuvis Ilinojaus valstijos komandoje išbus maksimalų ketverių metų laikotarpį, per jį uždirbs 24 mln. JAV dolerių.

Pirmaisiais metais puolėjo alga sieks 5,21 mln. JAV dolerių, o antraisiais 5,47 mln. JAV dolerių.

Sprendimą ar šio krepšininko paslaugų reikės maksimaliam ketverių metų terminui po antrųjų metų turės priimti Čikagos klubo vadovybė, o šiai ekipai vadovauja Lietuvos krepšinio legenda Artūras Karnišovas.

Paskutiniais kontrakto metais žaidėjo atlyginimas augtų iki 5,7 mln. ir 7,6 mln. JAV dolerių.

Look what it means to Matas Buzelis to be drafted by his hometown Bulls ❤️ pic.twitter.com/j3GhyAVDHg

