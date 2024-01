Užfiksuota aštri Andrea Trinchieri kalba per minutės pertraukėlę – žalgiriečiams siūlė susirasti kitą veiklą

Silpnai aikštelėje pasirodę žalgiriečiai klydo ir neišnaudodavo atsiradusių progų. Pastarasis dalykas ypač nepatiko naujajam Kauno komandos treneriui Andrea Trinchieri, kuris per minutės pertraukėlę rėžė aštrią kalbą auklėtiniams.

„Jei bijote mesti į krepšį, reikia eiti žaisti šachmatais. Šitas žaidimas vadinasi krepšinis, o jeigu jūs bijote mesti, bijote suklysti, jums reiktų gyvenime veikti kažką kito.

Niekas į jus nerodys pirštais, jei pramesite“, – sakė strategas.

Coach Trinchieri: "If you are afraid to shoot the ball, you should play chess, the game is called basketball"#EuroLeague pic.twitter.com/3EqV7ce32S

