„UTMA 19“ aistros: grąžinti batai, grasinimai sulaužyti nosį ir 50 tūkst. eurų dalybos

„Aštuntuko formatą pasirinkome todėl, kad turime labai daug kovotojų šioje kategorijoje. Norime, kad vyktų kuo daugiau kovų, sportininkai išsireitinguotų ir išsiaiškintų, kas yra geriausi, – oficialiame pranešime teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas. – Norime motyvuoti jaunimą, parodyti, kad tokio dydžio prizai kaip 50 tūkst. eurų šiame sporte yra pasiekiami.“
Oficialioje turnyro spaudos konferencijoje visi aštuoni kovotojai susėdo prieš kameras ir aptarė pasirengimą, taktinius planus bei apsikeitė tiesioginėmis replikomis.
T. Banskis prieš M. Perednį: savaitę slėpta rokiruotė ir svorio bei ūgio pranašumas
Kairėje turnyro tinklelio pusėje įvyko vėlyvas pasikeitimas – dėl traumos pasitraukusį graiką Savvą Kagkelidį pakeitė buvęs UTMA 77 kg svorio kategorijos čempionas Mantvydas Perednis.
Paklaustas, kaip ryžosi žengti į sunkesnę svorio kategoriją, M. Perednis kalbėjo tiesiai: „Tiesiog paskambino, pasiūlė, sutikau ir viskas. Galvojau, kad virš 77 kg apskritai nebekovosiu, bet pasiūlė šį variantą. Kas čia būtų kitaip? Būtų plius 50 tūkstančių.“
Šis keitimas sukūrė ryškų fizinį kontrastą. 20-metis Tomas Banskis (4-0) į kovą atsineša apie 15 centimetrų ūgio pranašumą ir bus gerokai sunkesnis, mat M. Perednis kasdien sveria apie 79–80 kg.
M. Perednis pripažino, kad varžovas kelia rimtą grėsmę: „Tomas pavojingas, faktas: staigios kojos, greitos rankos, tikrai turi smūgį. Plius kovos vakarą turbūt bus kokių 10 kilogramų sunkesnis, tad bus reikalų. Bet prie ūgio skirtumo esu pripratęs – visi mano priešininkai buvo aukštesni už mane.“
T. Banskis teigė, kad jo treneris žinią apie varžovo pasikeitimą slėpė savaitę.
„Treneris visą savaitę tai slėpė nuo manęs. Nieko nesakė, leido man psichologiškai pasiruošti, kad taip nutiks. Bet džiugu, kad Mantvydas priėmė iššūkį. Lietuvoje kautis su lietuviu yra žymiai smagiau. Tai bus pirmas mano normalus išbandymas su tikrais profesionalais, su tikrais vyrais“, – sakė T. Banskis.
Laidos vedėjams pajuokavus apie lagaminėlius, į kuriuos kovotojai susikrautų diržą ir pinigus, T. Banskis pabrėžė šeimos svarbą: „Abu dalykai svarbūs, bet norėčiau diržo, nes jis atvertų didesnes galimybes, o laimėtais pinigais atsidėkočiau savo šeimai, kuri visada manimi tikėjo.“ M. Perednis į tai atsakė su šypsena: „Aš tai iškart dėčiau į kojinę ir kiščiau į spintą.“
D. Jemeljanovas prieš A. Misiūną: buvusio trenerio pamokos, grąžinti batai ir pažadas išdalinti 50 tūkstančių
Dešinėje tinklelio pusėje susitiks kovotojai, anksčiau kartu dirbę treniruočių stovyklose. Prieš kelerius metus Palangoje Deividas Jemeljanovas (3-1) asmeniškai treniravo ir ruošė Arnoldą Misiūną (3-3-2) kovai prieš Dovydą Rimkų.
A. Misiūnas į spaudos konferenciją atsinešė maišelį su sportiniais bateliais, kuriuos iš D. Jemeljanovo pasiskolino prieš kelerius metus mesdamas svorį ir tiesiog pamiršo atiduoti.
„Neturėjau batų, sakau: Deivi, atvežk, jei tavo išmiera tokia pati. Atvežė, o po to prasidėjo oficialūs svėrimai, kova, ir man visiškai pasimiršo juos grąžinti“, – pasakojo A. Misiūnas, o D. Jemeljanovas atkirto: „Grąžino, ačiū labai. Turėsiu dabar su kuo sportuoti.“
D. Jemeljanovas vasarą treniravosi Nyderlanduose ir teigė, kad tokio pasirengimo karjeroje dar neturėjo, o A. Misiūnas ištvermę ugdė Tailande, sprogstamąją jėgą – Kauno „Titano“ klube.
„Tada aš net nebuvau galvojęs sugrįžti į profesionalų sportą, – apie buvusio auklėtinio treniravimą kalbėjo D. Jemeljanovas. – Per tą laiką abu stipriai pasikeitėme. Nėra jokių asmeniškumų, čia tiesiog sportas. Jis atsirado mano kelyje, aš – jo. Kažkuris turės perlipti kitą, kad keliautų toliau.“
A. Misiūnas prisiminė kalbas, esą D. Jemeljanovas pats siekė šios kovos: „Po mūsų bendros stovyklos praėjus gal porai mėnesių man paskambino ir pasakė: nepatikėsi, su kuo Deividas nori kovoti – su tavimi. Galvojau: gerai, sutinkam.“ D. Jemeljanovas tokius gandus paneigė, teigdamas, kad varžovų nesirenka ir pavadino tai „sugedusiu telefonu“.
Paklausti apie 50 tūkst. eurų premiją, sportininkai nurodė skirtingus tikslus. D. Jemeljanovas teigė lėšas investuosiantis į sportą, keliones ir karjeros pratęsimą, o A. Misiūnas pateikė netikėtą atsakymą:
„Greičiausiai paimsiu ir viską po lygiai išdalinsiu visiems čia esantiems. Drąsiai.“
O. Buinickas prieš R. Mineiro: kelionė vienu automobiliu, pažadas sulaužyti nosį ir „baisus kikboksas“
Aštriausias apsižodžiavimas kilo tarp Oskaro Buinicko (0-2-2) ir 40-mečio organizacijos debiutanto iš Brazilijos Rodrigo Mineiro (0-0). Nors kovotojai palaiko ryšį, kasdien susirašinėja ir į Kauną atvyko vienu automobiliu, prieš kameras jie apsikeitė tiesioginiais grasinimais.
R. Mineiro pareiškė ringe sieksiantis ne tik pergalės, bet ir varžovo traumos:
„Aš jam pasakiau, kad noriu būti draugais, nes nematau blogio jo širdyje. Tu nesi tas blogietis, kokį vaidini prieš kameras. Bet kovoje aš tave sudorosiu. Pažadu visiems čia esantiems – pirmame raunde sulaužysiu tau nosį. Šis vyrukas nemoka kikbokso. Mačiau jo kovą su Krilavičiumi – tai buvo baisiausia, ką esu matęs gyvenime. Du MMA kovotojai susitiko ringe dėl čempiono diržo. Tu negali apsiginti nuo mano spyrių. Nešdinkis atgal į MMA, dink iš kikbokso.“
O. Buinickas, kuris UTMA organizacijoje per keturias kovas vis dar neturi nė vienos pergalės (du pralaimėjimai ir dvi lygiosios), oponentą išvadino pasenusia „žuvimi“:
„Mano žmona brazilė, myliu Braziliją, bet šeštadienį aš privalau jį sužaloti ir išsiųsti atgal į Olandiją, į jo sūrių miestą. Kai vyrai kalba, žuvys tyli, o tu esi žuvis. Visi žinome Rodrigo – jis visada per spaudos konferencijas šneka nesąmones, bando įbauginti, bet ringe nieko nepadaro. Jis yra senis, šeštadienį jo karjera baigta.“
R. Mineiro pradėjus reikalauti atsakymo, kiek diržų O. Buinickas yra laimėjęs, pastarasis atkirto: „Tu jų turi du šimtus, dešimt kartų daugiau. Bet man tas pats. Svarbiausia parodyti širdį ir charakterį narve, o ne girtis netikrais diržais spintoje.“
O. Buinickas replikavo ir šalia sėdinčiam A. Misiūnui: „Aš turėjau laimėti abi kovas prieš Misiūną, buvau geresnis, laimėjau keturis raundus iš šešių. Šeštadienį Misiūnas eis miegoti, o tu, Rodrigo, krisi taip baisiai, kad pats atsisakysi kontrakto.“
Kalbėdami apie pinigus, atletai įvardijo skirtingus prioritetus. O. Buinickas pareiškė: „Nupirkčiau dukrai namą Lietuvoje. Berlyne tokios sumos neužtektų, bet Lietuvoje, jei trūks, dar šiek tiek patys pridėsime ir nupirksime.“
R. Mineiro tikslas – atsisveikinimas su sportu: „Man dabar 40, greitai sueis 41-eri. Už šiuos pinigus atidarysiu savo sporto klubą ir pasakysiu kikboksui „viso gero“, nes šis sportas daugybę metų atneša tik skausmą. Noriu būti treneriu ir padėti kitiems.“
I. Gocmenas prieš R. Kulį: lengvas finalas ir asmeninė ramybė
Paskutinė aštuntuko pora dažnai vadinama išankstiniu finalu, tačiau buvęs WAKO čempionas turkas Isa Gocmenas (1-1) atmetė kalbas apie lygybę su Ričardu Kuliu (1-0):
„Galbūt jūs esate lietuviai ir jums atrodo, kad jis geras kovotojas. Gerbiu jį, bet jis nėra mano lygio. Mūsų kova nebus joks ankstyvasis finalas. Tai tik eilinis ketvirtfinalis. Mano tinklelio pusėje visi kovotojai yra stiprūs, o kitoje pusėje – lengvi, todėl pats turnyro finalas man bus pati lengviausia kova.“
Į šiuos žodžius R. Kulis reagavo santūriai:
„Kiekvienas turi savo nuomonę, aš ją gerbiu. Esu labai patenkintas, kad kausiuosi su Isa. Žinau jo pasiekimus, jis yra WAKO čempionas, turi daug profesionalių kovų ir nokautų. Mūsų stiliai panašūs, niekas nebėgs, laukia atvira kova. Šeštadienį pamatysime, kas yra kas. Aš ringe improvizuoju: jei matau, kad reikia spirti – spiriu, jei reikia smūgiuoti ranka – smūgiuoju.“
Paklaustas apie atsakomybę atstovaujant „Spartos“ klubui, R. Kulis pabrėžė atsakomybę jaučiantis tik prieš save:
„Atvirai pasakius, jaučiu atsakomybę tik už save. Gyvenimas yra nuostabus, ir tai nėra atsakomybė – tai privilegija gyventi ir patirti šiuos dalykus. Tai yra Dievo dovana. Kai kurie šį rytą nebeatsibudo ir jau po žeme, o mes galime visu tuo džiaugtis. Kiekvieną dieną aš gimstu iš naujo.“
I. Gocmenas pareiškė, kad pinigai jam nerūpi – svarbiausia tapti čempionu, o R. Kulis pasirinko praktišką požiūrį: „Aš visada investuoju. Tegul pinigai dirba savo darbą.“
Pirmieji keturi aštuntuko pusfinalininkai paaiškės jau šį šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje.
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