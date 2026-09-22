Korobovas jau džiaugėsi sidabru, tačiau teisėjų sprendimas pribloškė: „Kodėl?“

Sprinto rungties atrankoje V. Korobovas laimėjo antrąjį plaukimą (23.788 sek.). Vėliau lietuvis buvo trečias pusfinalio plaukime (22.902) ir pateko į A finalą. Ten V. Korobovas finišavo antras, bet sidabru džiaugėsi neilgai, nes teisėjai jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio yrio metu.
„Visi, kurie aiškina, kad finišą reikia pasiekti stovint ant 2 kojų, pasakykite man, kodėl šis judesys vienose varžybose leidžiamas, o kitose – ne? Taip pat finišavau pernai pasaulio čempionate, taip pat finišavau ir prieš 2 dienas Europos čempionate, net šios dienos pusfinalyje viską dariau taip pat. Kodėl manęs nediskvalifikavo pusfinalyje?“, – apstulbęs buvo V. Korobovas.
Nugalėtoju tapo rumunas Matei Barbu (22.470), aplenkęs du ispanus – Sergio Cantoralį Quirantą (22.790) ir Manuelį Hoyuelą Rojasą (22.900).
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