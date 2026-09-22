Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Korobovas jau džiaugėsi sidabru, tačiau teisėjų sprendimas pribloškė: „Kodėl?“

2026-09-22 19:26 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 19:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Graikijoje antradienį dramatiškai prasidėjo pasaulio irklenčių taurės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį.

Vadimas Korobovas | Instagram.com nuotr
GALERIJA (6)

Graikijoje antradienį dramatiškai prasidėjo pasaulio irklenčių taurės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį.

REKLAMA
0

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vadimo Korobovo žinutės

Sprinto rungties atrankoje V. Korobovas laimėjo antrąjį plaukimą (23.788 sek.). Vėliau lietuvis buvo trečias pusfinalio plaukime (22.902) ir pateko į A finalą. Ten V. Korobovas finišavo antras, bet sidabru džiaugėsi neilgai, nes teisėjai jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio yrio metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visi, kurie aiškina, kad finišą reikia pasiekti stovint ant 2 kojų, pasakykite man, kodėl šis judesys vienose varžybose leidžiamas, o kitose – ne? Taip pat finišavau pernai pasaulio čempionate, taip pat finišavau ir prieš 2 dienas Europos čempionate, net šios dienos pusfinalyje viską dariau taip pat. Kodėl manęs nediskvalifikavo pusfinalyje?“, – apstulbęs buvo V. Korobovas.

Nugalėtoju tapo rumunas Matei Barbu (22.470), aplenkęs du ispanus – Sergio Cantoralį Quirantą (22.790) ir Manuelį Hoyuelą Rojasą (22.900).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų