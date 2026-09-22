Bratislavoje varžėsi 40 Lietuvos jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų

Geriausiai iš Lietuvos atstovų pasirodė vilnietis Žygimantas Montvydas. Jis baidarių (K-1) 1000 m rungtyje pateko į A finalą, kuriame finišavo devintas.
A finalą kanojų (C-1) 500 m rungtyje taip pat pasiekė visaginietis Deniel Veličkevič. Lietuvos sportininkas lemiamame plaukime užėmė devintą vietą.
Į B finalus patekę Lietuvos irkluotojai savo rungtyse užėmė šias vietas:
D. Veličkevič C-1 1000 m B finale finišavo trečias ir galutinėje įskaitoje užėmė 12-ą vietą.
A. Bobrickij ir E. Narkus K-2 1000 m B finale buvo ketvirti ir galutinėje įskaitoje liko 13-ti.
S. Giedrimaitė C-1 200 m B finale užėmė penktą vietą, galutinėje įskaitoje – 14-a.
A. Kupreščenkaitė C-1 200 m B finale finišavo šešta ir galutinėje įskaitoje užėmė 15-ą vietą.
Visaginietė Livija Jatkevičiūtė ir panevėžietė L. Mitkutė K-2 500 m B finale finišavo šeštos ir galutinėje įskaitoje liko 15-os.
L. Jankauskas C-1 500 m B finale buvo aštuntas ir galutinėje įskaitoje užėmė 17-ą vietą.
L. Jankauskas ir M. Tatarūnas C-2 500 m B finale taip pat finišavo aštunti bei galutinėje įskaitoje liko 17-ti.
Panevėžietis G. Laskovas K-1 1000 m B finale užėmė devintą vietą ir galutinėje įskaitoje liko 18-as.
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