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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Bratislavoje varžėsi 40 Lietuvos jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų

2026-09-22 11:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 11:25
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Bratislavoje (Slovakija) savaitgalį vykusioje „Olympic Hopes“ („Olimpinių vilčių“) regatoje varžėsi daugiau nei 700 jaunųjų irkluotojų iš 40 pasaulio valstybių. Tarp jų buvo ir 40 Lietuvos baidarių bei kanojų irkluotojų.

Žygimantas Montvydas (canoe.lt nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bratislavoje (Slovakija) savaitgalį vykusioje „Olympic Hopes“ („Olimpinių vilčių“) regatoje varžėsi daugiau nei 700 jaunųjų irkluotojų iš 40 pasaulio valstybių. Tarp jų buvo ir 40 Lietuvos baidarių bei kanojų irkluotojų.

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Geriausiai iš Lietuvos atstovų pasirodė vilnietis Žygimantas Montvydas. Jis baidarių (K-1) 1000 m rungtyje pateko į A finalą, kuriame finišavo devintas.

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A finalą kanojų (C-1) 500 m rungtyje taip pat pasiekė visaginietis Deniel Veličkevič. Lietuvos sportininkas lemiamame plaukime užėmė devintą vietą.

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Į B finalus patekę Lietuvos irkluotojai savo rungtyse užėmė šias vietas:

D. Veličkevič C-1 1000 m B finale finišavo trečias ir galutinėje įskaitoje užėmė 12-ą vietą.

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A. Bobrickij ir E. Narkus K-2 1000 m B finale buvo ketvirti ir galutinėje įskaitoje liko 13-ti.

S. Giedrimaitė C-1 200 m B finale užėmė penktą vietą, galutinėje įskaitoje – 14-a.

A. Kupreščenkaitė C-1 200 m B finale finišavo šešta ir galutinėje įskaitoje užėmė 15-ą vietą.

Visaginietė Livija Jatkevičiūtė ir panevėžietė L. Mitkutė K-2 500 m B finale finišavo šeštos ir galutinėje įskaitoje liko 15-os.

L. Jankauskas C-1 500 m B finale buvo aštuntas ir galutinėje įskaitoje užėmė 17-ą vietą.

L. Jankauskas ir M. Tatarūnas C-2 500 m B finale taip pat finišavo aštunti bei galutinėje įskaitoje liko 17-ti.

Panevėžietis G. Laskovas K-1 1000 m B finale užėmė devintą vietą ir galutinėje įskaitoje liko 18-as.

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