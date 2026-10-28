Utenos komandą papildė puolėjas Slavinskas

Praėjusį sezoną Dž.Slavinskas pradėjo „Gargždų“ komandoje, o vėliau persikėlė į Jonavos klubą. Per 17 Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynių krepšininkas vidutiniškai pelnė 13,4 taško, atkovojo 4,5 kamuolio, atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 14,8 naudingumo balo.
„Kadangi neribotam laikui praradome net tris žaidėjus, turėjome greituoju būdu spręsti šią problemą ir Džiugas, mūsų nuomone, šiai dienai yra tinkamiausias variantas. Likę devyniese negalėjome turėti net pilnaverčių treniruočių, be to, artėja nemažai svarbių rungtynių tiek LKL, tiek FIBA Čempionų lygoje, tad dar vienas patyręs ir kovingas žaidėjas mums tikrai nepamaišys“, – apie susidariusią situaciją kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Dėl traumų iš „Juventus“ rikiuotės vėl iškrito Cameronas Reynoldsas, sveikatos problemų turi Justas Furmanavičius, rungtyniauti vis dar negali ir Paulius Valinskas.
LKL, kurią remia „Betsson“ puolėjas yra atstovavęs Klaipėdos „Neptūnui“, Panevėžio „Lietkabeliui“, „Gargždams“ ir Jonavos komandai. Dž.Slavinskas taip pat yra rungtyniavęs užsienyje – Slovakijos sostinės Bratislavos „Inter“, Čekijos Kolyno „Geosan“ ir Serbijos Zemuno „Mladost“ klubuose.
Savaitgalį Utenos klubas LKL, kurią remią „Betsson“, stos į kovą su Jonavos komanda, o kitą savaitę Vilniuje kausis su Pardubicės KVIS krepšininkais.
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