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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Bičkauskis papildė „Tauragės“ komandą

2026-10-26 09:18 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-26 09:18
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„Tauragės“ komandos gynėjų grandį stiprina didelę Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Besson“, patirtį sukaupęs Dovis Bičkauskis. Su krepšininku sudaryta vienerių metų sutartis.

D.Bičkauskis žais Tauragėje (Foto: Rokas Lukoševičius)

„Tauragės“ komandos gynėjų grandį stiprina didelę Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Besson“, patirtį sukaupęs Dovis Bičkauskis. Su krepšininku sudaryta vienerių metų sutartis.

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33-ejų 190 cm ūgio įžaidėjas pastaruosius tris sezonus atstovavo Panevėžio „Lietkabeliui“, su kuriuo rungtyniavo ne tik vietiniame fronte, bet ir Europos taurėje. Panevėžio klubo gretose D.Bičkauskis 2024 ir 2025 metais iškovojo LKL, kurią remia „Betsson“, bronzos medalius.

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Per savo karjerą patyręs gynėjas taip pat yra rungtyniavęs Utenos „Juventus“, Vilniaus „Ryto“, Jonavos ekipose bei Oradijos CSM (Rumunija) klube. 2021 metais su „Rytu“ D.Bičkauskis tapo LKL, kurią remia „Betsson“ vicečempionu, o 2018 metais atstovavo ir Lietuvos vyrų rinktinei Pasaulio čempionato atrankoje.

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Vieną ryškiausių pastarųjų savo sezonų D.Bičkauskis sužaidė 2022–2023 m. Jonavos „CBet“ komandoje, kai vidutiniškai per rungtynes rinko 11,2 taško, atliko 3,7 rezultatyvaus perdavimo, perėmė 2,3 kamuolio, taip fiksuodamas 12,9 naudingumo balo vidurkį. Dar anksčiau, atstovaudamas „Juventus“, 2017–2018 m. sezone jis fiksavo 10,3 taško ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, o 2018–2019 m. sezone atitinkamai 10,2 taško ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo vidutiniškai per rungtynes.

Didelę LKL, kurią remia „Betsson“, ir tarptautinių turnyrų patirtį sukaupęs įžaidėjas „Tauragei“ suteiks daugiau patirties, sprendimų priėmimo ir stabilumo gynėjų grandyje.

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