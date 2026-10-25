„Neptūnas“ namuose įveikė „Šiaulius“

Tai – rezultatyviausias šio sezono „Neptūno“ pasirodymas.
Martynas Pacevičius ir Yannickas Franke apsikeitė tolimais metimais (7:7), tačiau po truputį šiauliečiai ėmė tolti – 14:8. Tiesa, Elvaras Fridrikssonas ir Einaras Tubutis greitai rezultatą persvėrė (18:17), pranašumą „Neptūnas“ buvo praradęs, tačiau greitai susigrąžino – 25:23.
Apylygė kova tęsėsi toliau: Mindaugas Girdžiūnas ir E.Tubutis bandė sutvirtinti klaipėdiečių pozicijas (39:33), o Y.Franke pirmąsyk rungtynėse skirtumą vertė dviženkliu – 43:33. Antrasis kėlinys priklausė „Neptūnui“, kuris iniciatyvos neprarado – 51:40.
Nors Selimas Fofana ir Dovydas Romančenko bandė gelbėti šiauliečius tolimais metimais (50:64), atsaką vis paruošdavo šeimininkai. Skirtumas liko triuškinantis (72:52), o po trijų ketvirčių klaipėdiečiai jautėsi tvirtai – 82:66.
Prieš akis buvo paskutinis kėlinys: Lukas Kreišmontas pelnė tritaškį, rezultatyvią atkarpą turėjo ir D.Tarolis, o „Neptūnas“ tvirtai žengė pergalės link – 93:75. Tiesa, skirtumas buvo aptirpęs (73:84), bet užsikabinti svečiams nebepavyko.
E.Tubutis skyrė bloką M.Pacevičiui, „Neptūnas“ smaginosi, ataką užbaigęs H.Drello tritaškiu, o paskutinės 3 minutės tebuvo formalumas.
Dvigubą dublį rinkęs E.Fridrikssonas gerino sezono rezultatyvumo ir efektyvumo rekordus (18 tšk., 10 rez. perd., 26 n.b.).
Rezultatyvumu jį lenkė tik Y.Franke (20 tšk.) ir H.Drellas (21 tšk.). Pastarajam tai taip pat geriausias sezono mačas LKL, kurią remia „Betsson“. Jis rinko 27 naudingumo balus.
„Neptūnas“: Henri Drellas 21 (6 atk. kam.), Yannickas Franke 20, Elvaras Fridrikssonas 18 (10 rez. perd.), Einaras Tubutis 13, Martynas Echodas 11.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas ir Martynas Pacevičius – po 13, Dovydas Romančenko 12, Selimas Fofana ir Kassimas Nicholsonas – po 11.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.