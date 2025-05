Usykas ragina Trumpą nesutikti su Ukrainos teritorijų atidavimu Rusijai: „Kodėl Rusijai leidžiama viskas?“

Nutekintose planuojamo taikos susitarimo detalėse skelbiama, kad Ukraina turėtų perleisti dalį teritorijų Rusijai, nors ši jas užėmė neteisėtai. O. Usykas tam nepritaria ir ragina D. Trumpą „atmerkti akis“.

„Tai visiškas mėšlas. Yra daug teritorijų, dėl kurių kyla klausimų. Kodėl Rusija gali elgtis kaip nori, o kiti turi laikytis taisyklių? Tai absurdas. Kodėl jūs bandote padalinti mano valstybę? Ei, prezidente Trumpai, atmerkite akis“, – sakė O. Usykas.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



