Holivudo žvaigždė sukritikavo Stanionio trenerį

Šią kovą „3 Knockdown Rule“ laidoje pakomentavo Holivudo žvaigždė Mario Lopezas, turintis net 3,2 mln. sekėjų „instagram“ tinkle.

„Aš labai gerbiu trenerį Somodio, bet esu kiek nusivylęs dėl jo sprendimo kovos pabaigoje. Aišku, mes nežinome, kaip Stanionis jautėsi iš tiesų, bet iš šalies atrodė, kad jis yra konkurencingas ringe. Nesakau, kad tuo metu Stanioniui buvo realu laimėti kovą teisėjų sprendimu, bet jis ringe kartas nuo karto „prigaudavo“ Ennisą. Manau, kad buvo galima Stanioniui pabandyti kautis dar bent vieną raundą. Jei aš būčiau Stanionio treneris, būčiau pasakęs, kad duodu jam paskutinį raundą parodyti, ką jis gali ir būčiau jį įspėjęs, kad jei tik pamatysiu, jog kažkas yra ne taip, tada išmesiu rankšluostį į ringą. Neaišku, ar Stanionis savo karjeroje kada nors dar turės tokį šansą“, - pasakojo M. Lopezas.

Su M. Lopezu bendravęs žymus bokso žurnalistas Steve‘as Kimas pridėjo, jog abejoja, ar E. Stanionį ringe dar pamatysime 2025 m. ar net 2026 m.

M. Lopezas taip pat pabrėžė, kad ne kartą buvo kalbėta apie J. Enniso problemas metant svorį.

„Buvo kalbama apie tai, kad Ennisas turi problemų mesdamas svorį, bet svėrimuose man jis atrodė visai neblogai, ringe irgi atrodė puikiai. Aišku, jei svorio metimas buvo sunkus, tai veikiausiai būtų pasimatę vėlesniuose raunduose. Aš vis tiek galvoju, kad Ennisui labiau tiktų aukštesnė svorio kategorija“, - sakė M. Lopezas.

M. Lopezas dar atsakė į vieno iš sirgalių klausimą, pareikšdamas, kad sveikas Vergilas Ortizas veikiausiai būtų nugalėjęs E. Stanionį.

