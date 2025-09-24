Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Ukrainos čiuožėjas apvogtas olimpinėje atrankoje: fanai įtarimus meta rusams

Ukrainos čiuožėjas apvogtas olimpinėje atrankoje: fanai įtarimus meta rusams

2025-09-24 23:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 23:20

21-erių Ukrainos čiuožėjas Kyrylo Marsakas buvo šokiruotas to, ką pamatė olimpinės atrankos varžybų užkulisiuose. Į čiuožėjų persirengimo kambarį grįžęs ukrainietis pastebėjo, kad kažkas suplėšė jo krepšį ir pavogė visus žaislus, kurie buvo išmesti ant ledo po K. Marsako pasirodymo.

Kyrylo Marsakas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

21-erių Ukrainos čiuožėjas Kyrylo Marsakas buvo šokiruotas to, ką pamatė olimpinės atrankos varžybų užkulisiuose. Į čiuožėjų persirengimo kambarį grįžęs ukrainietis pastebėjo, kad kažkas suplėšė jo krepšį ir pavogė visus žaislus, kurie buvo išmesti ant ledo po K. Marsako pasirodymo.

0

„Šiandien kažkas suplėšė mano krepšį ir pavogė visus žaislus, kurie man buvo numesti ant ledo. Tie žaislai buvo persirengimo kambaryje, kur patekti gali tik čiuožėjai. Žinau, kad su kai kuriais iš dalyvių mes nesame draugai, bet aš niekam nieko pikto asmeniškai nepadariau ir nieko blogo nepasakiau.

Tai yra labai nepagarbus elgesys, neatitinkantis profesionalo standartų. Ačiū už dėmesį“, – rašė K. Marsakas.

Ukrainietis pažymėjo, kad šiuo atveju esmė yra ne tai, kad jo žaislai pavogti, o tai, kad tokie dalykai vyksta persirengimo kambaryje, kur čiuožėjai turėtų būti ramūs, jog jų daiktams nieko nenutiks.

„Persirengimo kambarys turėtų būti saugi vieta, juk ten buvo ir mano pačiūžos bei pasirodymui skirtas kostiumas. Laimei, jiems nieko nenutiko“, – sakė K. Marsakas.

Ukrainiečio fanai iš karto bedė pirštais į rusus, mat neutralūs atletai visai neseniai buvo sugrąžinti į tarptautines varžybas ir dalyvavo olimpinėje atrankoje.

Visgi, pats K. Marsakas išvadų daryti neskubėjo: „Abejoju, kad tai padarė neutralūs atletai“.

Šis nemalonus incidentas K. Marsakui nesutrukdė užimti 4-os vietos vyrų varžybose. Jis tapo vieninteliu Ukrainos čiuožėju, iškovojusiu kelialapį į 2026 m. olimpiadą.

