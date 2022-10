Ukrainietis Lomačenka pergalingai sugrįžo į bokso ringą – Niujorke nokautavo Ortizą

V.Lomačenka už pergalę gavo nedidelę reikšmę turintį Šiaurės Amerikos lengvo svorio kategorijos čempiono diržą (NABF). Šį trofėjų ukrainietis po kovos nusprendė atiduoti varžovui. Pranešama, kad J. Ortizas buvo nustebęs dėl tokio varžovo gesto, bet diržą iš jo paėmė.

V.Lomačenka pažymėjo, kad dabar jo taikinyje yra neginčijamas pasaulio čempionas Devinas Haney, susirinkęs visų pagrindinių organizacijų diržus, tad NABF diržas ukrainiečiui – nereikalingas.

Nėra oficialios informacijos apie tai, kiek boksininkai uždirbo už šią kovą. Neoficialiai kalbama, kad V. Lomačenka uždirbs apie 2,5 mln. JAV dolerių, o J.Ortizas – 700 tūkst. JAV dolerių. Tiesa, sumos gali būti ir didesnės, kai bus suskaičiuotos visos pajamos iš „pay-per-view“ transliacijų pardavimų.

J.Ortizas šioje kovoje beveik nenusileido varžovui tiksliais smūgiais (120 prieš 122) ir tikino manęs, kad laimėjo kovą. Bokso žvaigždės, stebėjusios transliaciją, pažymėjo, kad kova buvo apylygė bei stebėjosi, kaip vienas iš teisėjų galėjo atiduoti V. Lomačenkai pergalę net 117:111.

Loma had the slight edge in landed punches bolstered by a 2-1 edge in jabs landed. Loma landed 31% of his power punches after landing 48% in his previous 18 fights. #LomaOrtiz pic.twitter.com/WBRiAGX2uG