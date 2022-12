UFC žvaigždė O‘Malley atskleidė, kad atmetė gautą Kadyrovo kvietimą atvykti į Čečėniją

Kita UFC žvaigždė – amerikietis Seanas O‘Malley – atskleidė, jog irgi buvo kviečiamas į Čečėniją, tačiau jis nusprendė nežengti kitų kovotojų pėdomis.

„Kai gavome tą kvietimą, paklausėme, kokia yra viso šio renginio prasmė. Niekas mums to neatsakė, todėl mes ten ir nevykome. Aš visada klausau Imrano (O‘Malley verslo patarėjas – aut. past.) patarimų, o jis man pasakė, kad turi prastą nuojautą dėl šito renginio, todėl mums ten geriau nevykti.

Kita trijulė ten nuvyko, nors Kadyrovas praktiškai yra žudikas ir geriausias Putino bičiulis. Jis nėra geras žmogus, tačiau jie vis tiek vyko į jo vaiko vakarėlį. Ten buvau kviečiamas ir aš. Girdėjau, kad tie, kas ten nuvyko, sulaukė daug kritikos“, – pasakojo S.O‘Malley.

K.Usmanas ir H.Cejudo savo sprendimų nekomentavo, o J.Gaethje teisinosi, kad paties R.Kadyrovo net nesutiko ir pareiškė, kad ten vyko dėl vaiko gimtadienio ir dėl to, kad mėgsta pašaudyti. Su R.Kadyrovu artimus ryšius palaiko ir Chamzatas Čimajevas, o neseniai dar vienas buvęs UFC čempionas – Cody Garbrandtas – vyko treniruoti R.Kadyrovo sūnaus.

Are you saying all Russians look alike? Went for the kids birthday party. I also like to shoot guns.