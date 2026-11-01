UFC: po kontraversiško teisėjo sprendimą Tomas Nolanas anksčiau laiko įveikė Brazilijos kovotoją

Kovos pradžioje R. Moicano atliko stiprius spyrius į korpusą, netrukus atliko parvertimą ir atsidūrė T. Nolano užnugaryje, užfiksuodamas varžovo kūną kojomis. Brazilas aktyviai ieškojo progų atlikti skausmingą veiksmą, o australui teko gintis. Nors T. Nolanas sugebėjo trumpam pakilti ant kojų, R. Moicano išlaikė poziciją ant nugaros ir bandė atlikti smaugimą iš nugaros, vėl nusitempdamas varžovą ant žemės, kur T. Nolanas atsilaikė iki pirmojo raundo pabaigos.
Antrajame raunde T. Nolanas apsigynė nuo pirmojo brazilo mėginimo parversti, tačiau vėliau R. Moicano vėl sugriebė oponentą ir nubloškė jį ant grindinio. Brazilas vėl užsiėmė dominuojančią poziciją už nugaros su kojų užraktu ant australo kūno, o T. Nolanui vėl teko dirbti gynyboje. R. Moicano šioje pozicijoje kontroliavo varžovą maždaug pustrečios minutės bei atliko smūgius rankomis, siekdamas atverti tarpą smaugimo veiksmui.
Tuomet įvyko itin reta ir netikėta situacija: dvikovos teisėjas Danas Miragliotta nusprendė pakelti kovotojus ant kojų į stovėseną, nepaisydamas dominuojančios R. Moicano padėties. Pagal MMA taisykles, arbitras turi teisę pakelti arba išskirti sportininkus, jei nė vienas iš jų nedemonstruoja realių ir reikšmingų pastangų artėti prie dvikovos pabaigos, o vien tik pranašesnės pozicijos išlaikymas nelaikomas tokiomis pastangomis. Visgi toks teisėjo įsikišimas sulaukė didelių diskusijų, nes daugelio akyse arbitras suteikė T. Nolanui netikėtą pagalbą.
Vos pakilus į stovėseną, T. Nolanas netrukus pasiuntė R. Moicano į nokdauną ir baigiantis raundui apipylė jį smūgiais. Trečiojo raundo pradžioje australas vos nepataikė spyrio į galvą bei atliko stiprų smūgį keliu, tačiau R. Moicano vėl sugebėjo perkelti kovą į parterį. Visgi brazilo sėkmė truko vos akimirką – T. Nolanas atliko pozicijos keitimą ir pats perėmė kontrolę ant žemės. Australas ėmė negailestingai atakuoti varžovą smūgiais iš viršaus, kol teisėjas D. Miragliotta nutraukė susirėmimą, užfiksavęs pergalę techniniu nokautu trečiajame raunde, praėjus 1 min. 28 sek.
Po laimėtos akistatos T. Nolanas pasidalijo savo jausmais.
„Tai turbūt geriau, nei tikėjausi. Atėjau čia, pasikalbėjau su Dievu, pasakiau, kad toks yra planas man, ir aš savimi pasitikiu. Žengiau čia visiškai šaltu protu ir atlikau savo darbą. Tai buvo vyrukas, su kuriuo norėjau kovoti. Tai yra mano darbas šiuo metu ir aš jį atlikau. Kad ir ką UFC norėtų man pasiūlyti toliau“, – teigė T. Nolanas.
Ši pergalė T. Nolanui tapo jau šeštąja iš eilės stipriausioje pasaulio organizacijoje bei sėkmingu debiutu pagrindinėje vakaro kovoje, leidžiančiu jam pretenduoti į kovas su pajėgiausiais lengvojo svorio kategorijos reitingo penkioliktuko atstovais.
37-erių R. Moicano patyrė trečią nesėkmę per pastarąsias keturias dvikovas. Ši kova brazilui buvo paskutinė pagal galiojančią sutartį, o prieš susirėmimą veteranas buvo užsiminęs, jog planuoja išnaudoti kontraktą ir išmėginti laisvųjų agentų rinką. Lieka neaišku, ar R. Moicano komanda teiks apeliaciją dėl galimos teisėjo klaidos, nors Nevados valstijoje tokie skundai beveik niekada nebūna tenkinami.
Visi „UFC Vegas 123“ turnyro kovų rezultatai:
Tomas Nolanas nugalėjo Renato Moicano techniniu nokautu (smūgiais) – 3 raundas, 1:28
Jacobe'as Smithas nugalėjo Randy Browną vieningu teisėjų sprendimu (30-26, 30-26, 30-26)
Cody Durdenas nugalėjo Ode Osbourne'ą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Luana Santos nugalėjo Yana Santos vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Jeanas-Paulis Lebosnoyani nugalėjo Farmaną Hasanovą techniniu nokautu (medikų sprendimu dėl prakirtimo) – 3 raundas, 2:11
Dakota Hope nugalėjo Francisą Marshallą nevieningu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Rodrigo Sezinando nugalėjo Theodorą Berggreną techniniu nokautu (medikų sprendimu dėl prakirtimo) – 2 raundas, 5:00
Julianas Erosa nugalėjo JeongYeongą Lee nokautu (smūgiais) – 1 raundas, 1:31
Zachas Reese'as nugalėjo Mickey Gallą vieningu teisėjų sprendimu (29-27, 29-27, 29-27)
Joe Kropschotas nugalėjo Nicką Kleiną skausmingu veiksmu (rankos laužimu) – 2 raundas, 1:25
Piera Rodriguez nugalėjo Talitą Alencar vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Lucia Szabova nugalėjo Tainara Lisboą techniniu nokautu (smūgiais) – 3 raundas, 3:20
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