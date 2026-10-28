UFC legenda Jose Aldo atskleidė, kodėl ilgai verkė po pralaimėjimo Conorui McGregorui: užėjo Dana White'as ir pasakė žinią

UFC paviešinus vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos emocingos J. Aldo akimirkos su komanda iškart po pagrindinės vakaro dvikovos, brazilas interviu portalui „Mundo da Luta“ detaliau paaiškino savo tuometinę būseną.
„Verkiau labai daug, nes mano galvoje po pralaimėjimo sukosi mintis: „Po velnių, tikrai bus revanšas, nes buvau dominuojantis čempionas“. Iki tos akimirkos buvau pirmasis ir vienintelis puslengvio svorio kategorijos čempionas istorijoje, todėl tikėjau: „Būtinai bus revanšas, vėl su juo susikausiu ir tai bus visiškai nauja istorija“.
Tačiau tada į persirengimo kambarį užėjo Dana White'as ir pasakė, kad Conoras daugiau nebegali pasiekti reikiamo svorio limito, todėl jie negali surengti tokios kovos. D. White'as teigė, kad jis kelsis į lengvo svorio kategoriją, nes jam per sunku pasiekti ribą ir jis tiesiog nebegali to padaryti. Laimės jis ar pralaimės, tai buvo paskutinis kartas, kai jis kovojo puslengvio svorio kategorijoje“, – sakė J. Aldo.
Nors J. Aldo ne vienerius metus viešai reikalavo revanšo, airis į šią svorio kategoriją taip ir nebesugrįžo. Kol C. McGregoras varžėsi aukštesniuose divizionuose, brazilas sugebėjo susigrąžinti 145 svarų kategorijos titulą, o vėliau dar kartą bandė siekti čempiono diržo nusileidęs į lengviausio svorio kategoriją. Visgi žinojimas, kad jam niekada nebus suteiktas šansas ištaisyti skriaudą akistatoje su airiu, jam buvo itin skausmingas.
„Štai kodėl aš verkiau. Visi mano, kad liejau ašaras dėl pralaimėjimo. Ne, aš verkiau, nes žinojau, kad mes daugiau niekada nesikausime. Man nebebuvo jokio kelio susigrąžinti tą pergalę“, – kalbėjo J. Aldo.
Nepaisant praeityje tvyrojusios įtampos, pastaraisiais metais J. Aldo ir C. McGregoras puoselėja draugiškus santykius. UFC Šlovės muziejaus narys neseniai netgi patarė buvusiam varžovui sugrįžti į lengvo svorio kategoriją, įvertindamas šio pastangas pusvidutiniame svoryje.
„Nesvarbu, kokia buvo mūsų kovos baigtis, aš visada palaikau visus, kad jie galėtų kovoti, sugrįžti ir dirbti savo darbą. Liūdna dėl tos traumos. Visi laukė jo sugrįžimo, o tada, kai tai pagaliau įvyksta, kai praeina visa kovų savaitė, kai visi yra užsidegę ir milijonai žmonių stebi ekranus, nutinka tai. Manau, kad jų kova su Maxu galėjo būti puiki, bet jis patyrė traumą. Liūdna. Tikiuosi, jis sugebės atsitiesti, pasveikti ir vėl žengti į narvą.
Mes nežinome, ar jis sugrįš būdamas savo karjeros pike ir ar išlaikys aukštą lygį, turint omenyje, kiek laiko jis praleido be sporto. Man atrodo, kad jis buvo pasitraukęs dvejus ar ketverius metus, tada grįžo, patyrė traumą, o dabar vėl bus priverstas praleisti dar daugiau laiko už narvo ribų“, – teigė J. Aldo.
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