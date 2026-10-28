Atnaujintame UTMA reitinge Pauliukevičius aplenkė vieną iš organizacijos čempionų

Svorio kategorijos iki 95 kg akistatoje I. Pauliukevičius pademonstravo galingą puolimą ir trečiajame raunde po keturių nokdaunų palaužė Naglį Kanišauską (4-2 UTMA).
Šis laimėjimas iškart atspindėjo atnaujintoje P4P reitingo lentelėje. I. Pauliukevičius pakilo į trečiąją vietą, iš jos išstumdamas UTMA čempioną Vitą Karosą (8-4 UTMA). Nors V. Karosas „UTMA 20“ turnyre taip pat šventė pergalę ir skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Cengizą Lale, organizatoriai aukščiau įvertino I. Pauliukevičiaus dominuojantį pasirodymą prieš N. Kanišauską.
Reitingo viršūnėje pokyčių neužfiksuota. Pirmąją vietą užtikrintai išlaiko Sergejus Maslobojevas (5-0 UTMA), o antroje pozicijoje rikiuojasi apie karjeros pabaigą pranešęs UTMA čempionas Dominykas Dirkstys (13-3 UTMA).
Penktąją ir šeštąją vietas toliau užima kiti čempionų diržų savininkai – atitinkamai serbas Nikola Cvetkovičius ir Khyzeris Hayatas. Septintoje pozicijoje lieka Evaldas Balsys, o aštuntoje – čempionas Modestas Žmuidina.
Reikšmingos permainos įvyko reitingo pabaigoje. Svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalyje pergalę teisėjų sprendimu pasiekęs turkas Isa Gočmenas (4-1 UTMA) įsiveržė į geriausiųjų dešimtuką ir užėmė devintąją vietą.
Pirmąjį pralaimėjimą karjeroje patyręs ir būtent I. Gočmenui nusileidęs 18-metis Tomas Banskis (5-1 UTMA) iš devintosios pozicijos smuktelėjo į dešimtąją.
Iš P4P sąrašo po skaudžios nesėkmės visiškai iškrito anksčiau dešimtąją vietą užėmęs N. Kanišauskas.
Atnaujintas UTMA P4P dešimtukas:
1. Sergejus Maslobojevas
2. Dominykas Dirkstys (čempionas)
3. Ignas Pauliukevičius
4. Vitas Karosas (čempionas)
5. Nikola Cvetkovičius (čempionas)
6. Khyzeris Hayatas (čempionas)
7. Evaldas Balsys
8. Modestas Žmuidina (čempionas)
9. Isa Gočmenas
10. Tomas Banskis
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