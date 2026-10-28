Zubė apie įtarimus dėl turko preparatų: „Kol organizacija nesiims veiksmų, visi darys, ką nori“

T. Banskio treneris Ąžuolas Zubė po pralaimėjimo pripažino, kad jaunam kovotojui pritrūko fiziškumo, tačiau pabrėžė, jog ši nesėkmė taps vertinga patirtimi.
„Liūdna, gaila. Gavome pamoką. Plano Tomas kaip ir laikėsi, bet pritrūko šiek tiek fiziškumo. Šiaip jis darė viską, ką reikėjo. Jam 18 metų, ši kova bus gera patirtis. Aišku, rezultatas mūsų netenkina, nes siekiame tik aukščiausių tikslų. Žinome, kuriose srityse reikia padirbėti, todėl sugrįšime stipresni. Ateityje tikrai atsirevanšuosime.
Mums šios kovos tikrai reikėjo. Tomui, kaip jaunam, talentingam ir augančiam sportininkui, anksčiau ar vėliau būtų tekę susidurti su tokio lygio priešininku“, – kalbėjo Ą. Zubė, padėkojęs visiems T. Banskį palaikantiems žmonėms.
Trenerio dėmesys dabar krypsta į kitą auklėtinį Deividą Jemeljanovą, kuris finale susikaus su I. Gocmenu. Ą. Zubė priminė, kad jo auklėtiniai jau ne sykį kovojo su turku, todėl komanda žino, ko tikėtis.
„Esame jau kovoję prieš turką. Žinome, į ką veliamės ir kas mūsų laukia, taip pat suprantame varžovo stiprybes bei silpnybes. Visomis šiomis žiniomis bandysime pasinaudoti. Padarysime viską, kad Deividas taptų čempionu. Jis yra tikras kovotojas, kuris niekada nepasiduoda. Stengsimės taktiškai įveikti Gocmeną ir užkelti jam didelį tempą“, – sakė treneris.
Ą. Zubė taip pat paaiškino, kodėl jo komanda prieš svarbias kovas vengia drąsių pareiškimų ir pažadų nokautuoti varžovus. Pasak trenerio, ringe situacija gali pasikeisti bet kurią akimirką, todėl svarbiausia kalbėti darbais.
„Mūsų komandos vertybės nėra tokios, kad mėtytumėmės žodžiais, jog kažką kirsime, nokautuosime ir panašiai. Stengiamės per daug nesimėtyti replikomis, nes kovoje viskas greitai gali apsiversti aukštyn kojomis. Mūsų tikslas – turką apžaisti, įveikti jį techniškai ir strategiškai.
Pats turkas mėtydavosi žodžiais, kad Tomą lengvai nokautuos, lengvai įveiks ir panašiai. Visi matėte, kad jam tikrai nebuvo lengva“, – kalbėjo Ą. Zubė.
Treneris pasisakė ir apie kalbas dėl galimo dopingo vartojimo
Po kovos dalis sirgalių ėmė skleisti gandus, kad I. Gocmenas gali vartoti stiprius, galimai kitose sporto šakose neleistinus preparatus. Ą. Zubė pabrėžė, kad tokius klausimus turėtų spręsti varžybų organizatoriai, o ne kovotojų komandos ar sirgaliai.
„Mes čia galime diskutuoti ir komentuoti ką tik norime, bet kol organizacija nepradės tikrinti, tol visi darys, ką nori su įvairiais preparatais. Mes žinome, prieš ką einame. Nenori – nekovok, nusiimk ir pasiduok. Ar jis vartoja, ar nevartoja, galime diskutuoti kiek norime. Matos tam tikri dalykai šalutiniai, kaip tai atsiskleidžia, bet kol organizacija nesiims veiksmų, tai visi darys ką nori“, – teigė treneris.
Vis dėlto Ą. Zubė akcentavo, kad jo komanda neketina atsisakyti kovos vien dėl tokių įtarimų. Pasak jo, sportininkai turi susitelkti į tai, ką patys gali kontroliuoti, ir siekti pergalės nepriklausomai nuo aplinkybių.
„Daug kas klausinėja apie dopingą iš turko pusės. Ne mums spręsti tokius dalykus. Mes jį žinome, matome, kaip ir jūs. Einame, kovojame ir bandome jį įveikti, kad ir ką jis ten darytų. Galime trauktis, atsisakyti kovos, bet pasaulis neteisingas, daug dalykų taip vyksta. Mes darome viską, kas mūsų rankose“, – sakė Ą. Zubė.
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