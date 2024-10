UEFA Konferencijų lygoje – Armando Kučio dublis ir rezultatyvus perdavimas

A.Kučys žaidė 79 minutes ir pats pelnė du paskutinius savo komandos įvarčius 51 ir 77 minutėmis. Prie antrojo savo komandos tikslaus smūgio 30 minutę lietuvis prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

ARMANDAS KUČYS 🇱🇹(2003) WITH A GREAT FINISH FOR THE FOURTH!!!

SVIT SEŠLAR 🇸🇮(2002) WITH THE ASSIST!

📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/FjWWav7qYX