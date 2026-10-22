UEFA Konferencijų lyga: „Kauno Žalgiris“ – „Brann“ (tiesioginė transliacija)

Rungtynės prasidės 19.45 val., o jų tiesioginę transliaciją galėsite stebėti TV6 kanalu, „sportas.lt“ ir tv3.lt portaluose.
Įdomūs faktai:
• „Kauno Žalgiris“ pirmose Konferencijų lygos rungtynėse 0:4 nusileido „Brighton“ futbolininkams. Tuo tarpu „Brann“ 2:1 nugalėjo „Lincoln Red Imps“.
• Antrajame pagal dydį Norvegijos mieste Bergene įsikūręs „Brann“ klubas buvo įkurtas dar 1908 m., o šiuo metu yra vienas pagrindinių šalies futbolo klubų. Per savo gyvavimo laikotarpį Bergeno futbolininkai tris kartus tapo Norvegijos čempionais – 1962, 1963 ir 2007 m. „Brann“ taip pat septynis kartus triumfavo Norvegijos taurės varžybose, o paskutinį sykį šį trofėjų į viršų kėlė 2023 m. Be to, „Brann“ futbolininkai jau aštuonis sykius tapo ir šalies vicečempionais, pastaruosius du kartus tai padarydami 2023 ir 2024 m. bei įsitvirtindami tarp pajėgiausių Norvegijos klubų.
• Tai ne pirmasis „Brann“ pasirodymas Europos klubų turnyruose. Prieš dvejus metus „Brann“ futbolininkai du sezonus iš eilės žengė į Konferencijų lygos atkrintamąsias, o dar 2007–2008 m. sezone Bergeno ekipa pasiekė UEFA taurės šešioliktfinalį.
• Bergeno komandos sudėtyje galima išskirti patyrusį saugą Kristianą Erikseną ir islandą Kristallą Mani Ingasoną. Puolime svarbų vaidmenį atlieka Niklasas Castro, kuris jau spėjo pasižymėti dviem įvarčiais UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape, o atrankos metu mušė dar keturis. Tris įvarčius UEFA Konferencijų lygoje jau pridėjo ir Noahas Holmas, o pirmajame susitikime raudoną kortelę užsidirbęs N.Kasanwirjo yra suspenduotas.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Turiu pasakyti, kad didžiuojamės ir esame labai laimingi, jog galime žaisti Europiniame turnyre. Tai mūsų komandai yra kažkas naujo, bet galiu pasakyti, kad rytoj atiduosime visas jėgas, kad pavyktų iškovoti taškų prieš „Brann“ futbolininkus. Stebėjau keturis-penkis jų susitikimus, tai yra labai gera komanda, bet nemanau, kad tai yra „Brighton“ lygio ekipa, su kuria žaidėme praėjusią savaitę. Nieko naujo nepasakysiu – esu tikras, kad su mūsų sirgalių pagalba galime įsirašyti vieną ar tris taškus, nes atiduosime visas jėgas. Atvykau čia liepą ir esu labai laimingas dėl to, kiek žmonių susirenka stadione Europinių rungtynių metu. Normalu, kad šiame Konferencijų lygos pagrindiniame etape viskas priklausys nuo oro sąlygų, bet manau, kad rytoj susirinks nemažai žmonių. Svarbiausia, kad mes parodytume gerą žaidimą, nes tik tokiu atveju daugiau sirgalių pradės rinktis stadione.Šio regiono šalių komandos žaidžia zoninę gynybą, greitai pereina iš gynybos į puolimą. Jie turi daugiau patirties tokių turnyrų grupės etapuose nei mes, bet mes žaidžiame namuose, todėl atiduosime viską, kad trys taškai liktų Kaune.“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Jau analizavome varžovus – tai yra gana organizuota ir kompaktiškai žaidžianti komanda, bet visos komandos turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses, todėl bandysime išnaudoti jų silpnybes tam, kad pasiektume gerą rezultatą.“
Antonas Tolordava, „Kauno Žalgirio“ komandos gynėjas
Komandų formos
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
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